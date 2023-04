Il mercato della casa riprende forza Mappa del mattone: dove costa di più

Riprende vigore il mercato della casa. Rispetto all’anno passato le compravendite sono aumentate del 1,9% nonostante l’inflazione non abbia risparmiato il caro vecchio mattone che ha subito un’impennata del 3%. La spesa media per l’acquisto della casa è passata da 150.000 a 187.000 euro mentre gli affitti mediamente sono cresciuti di 100 euro al mese. Per un monolocale servono 500 euro di rata che diventano 650 per un bilocale e 800 euro al mese per un appartamento con due camere. Ovviamente sul prezzo incidono i servizi come spazi esterni, connessioni alla rete, presenza o meno di condominio. L’80% delle case in locazione sono arredate o semi arredate, ma il vero problema degli affitti è la scarsità di case a disposizione anche perché con l’aumento dei prezzi, anche chi aveva deciso di cambiare non lo ha fatto potendo contare su un contratto stipulato prima dell’impennata dei prezzi.

"L’aumento dei prezzi non ha incentivato lo scambio degli inquilini che avevano un contratto vecchio con prezzi più bassi rispetto agli attuali", spiega Tommaso Bertocci responsabile affitti Mediatori Group.

La buona notizia riguarda i fondi commerciali che nel 2023 rispetto al 2022 hanno avuto una ripresa della richiesta. Contrariamente al passato cala l’interesse per il centro e cresce per le zone di viale della Repubblica, via Ferrucci e Mezzana. Le metrature più richieste sono di 150 mesi quadri. "Registriamo un aumento della richiesta di fondi commerciali e industriali, dopo la brusca frenata durante la pandemia", aggiunge Bertocci. Per quanto riguarda le compravendite le zone più care della città dove acquistare casa restano Castellina e Pietà la stima al metro quadro è di 3.500 per una casa nuova (merce rara) e di 2.500 per una usata. Il Soccorso è la zona più conveniente con quotazioni si 1.300 al metri quadri mentre nel centro storico un posto auto arriva a costare 8mila euro e un garage da 16 metri quadri 15mila euro. Gettonate anche le zone di Villa Fiorita, Coiano e Santa Lucia con i prezzi del nuovo a 2800 euro al metro quadro. Salgono anche le quotazioni di Galceti (3000 euro al mq) e La Querce (3000 euro al mq). Mezzana sempre più richiesta per la vicinanza all’autostrada, qui una casa mediamente si compra investendo 2800 euro al metro quadro.

I dati sono di Mediatori Group che quest’anno nell’ analisi hanno anche monitorato quali sono le caratteristiche più richieste per l’acquisto degli immobili: i bassi costi di manutenzione e di gestione, seguiti dalla sicurezza della zona, in contro tendenza rispetto al periodo del Covid scende la richiesta di spazi all’aperto, non più tra i criteri determinanti nella scelta dell’immobile. "Il mercato tiene – spiega Paola Vignolini responsabile della filiale di Vaiano – nonostante l’inflazione, mancano però le case visto che con il super bonus in molte sono iniziati i lavori, ma non sono ancora terminati. Rispetto agli anni precedenti vediamo un innalzamento dell’età media dei compratori passata dalla fascia 2534 a 3544 anni , il 19% dei nostri clienti rispetto a cinque anni fa compra casa per sostituirla, mentre per chi la compra per la prima volta registriamo una contrazione del 19%".

Silvia Bini