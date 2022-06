Il meccanotessile e le sfide da vincere

Un’occasione per le aziende del meccanotessile e del tessile-abbigliamento del bacino del Mediterraneo per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi idee alla luce del comune impegno per l’innovazione: è stato questo Mechano-tex for innovation, l’incontro fra imprese tenutosi a Prato. L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto europeo Tex- med alliances per iniziativa di Confindustria Toscana Nord, partner del progetto, e con la collaborazione di Enterprise Europe Network, Confindustria Toscana e Next technology tecnotessile. La formula organizzativa ibrida che consentiva la partecipazione sia in presenza che on-line ha incontrato l’apprezzamento dei partecipanti, che rappresentavano 22 imprese provenienti da 7 diversi paesi. I meeting complessivi sono stati 40. "L’evento – commenta Susanna Leonelli, project coordinator di Tex-med alliances – ha contribuito ad ampliare positivamente la rete di relazioni fra imprese, coerentemente con le finalità del nostro progetto". "Siamo soddisfatti – aggiunge Francesco Marini, componente del consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all’internazionalizzazione – dell’esito di Mechano-tex for innovation, iniziativa alla quale hanno partecipato alcune fra le imprese meccanotessili più innovative del distretto. La diffusione dell’innovazione, che ha in macchinari e impianti un tassello fondamentale, va nella direzione di una produzione più efficiente anche dal punto di vista dell’impatto ambientale: un obiettivo, questo, comune al tessile di tutto il mondo e particolarmente sentito nel distretto

pratese".