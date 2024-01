Il made in Italy fa gola. Tempestini ha un socio. Fondo investe nell’azienda: "Così possiamo crescere"

Da un negozio di alimentari fino a diventare marchio di riferimento per la grande distribuzione con un fatturato di 18 milioni di euro nel 2023. E nel 2024 la Tempestini spa non si ferma, anzi continua il suo percorso ascendente accogliendo un socio finanziario, specializzato in investimenti, per proiettarsi nel futuro. È di ieri, infatti, l’accordo con Sici (Sviluppo imprese centro Italia Sgr), fondo di private equity italiano focalizzato in investimenti in realtà del centro Italia con grande potenziale di crescita e operanti in settori strategici. Il fondo Sici ha acquisito una partecipazione di minoranza in Tempestini spa di proprietà della famiglia Tempestini, con sede a Prato in via Gora del Pero al Macrolotto. Fondata a Prato nel 1985, Tempestini spa è un’azienda familiare attiva nella produzione e commercializzazione di salse, sughi e piatti pronti per il canale della grande distribuzione con prodotti a marchio proprio e attraverso i propri marchi Fratelli Tempestini, Gastronomia Toscana, Mi Garba e Siamo Pronti. Rappresenta oggi uno dei principali player del mercato nazionale.

Con un fatturato consolidato di oltre 18 milioni di euro nel 2023, la Tempestini spa vanta un portafoglio clienti che include alcune delle più importanti catene di distribuzione alimentare presenti in Italia ed alcuni dei brand di piatti e cibi pronti più rilevanti a livello italiano. L’azienda Tempestini ha recentemente intrapreso diverse azioni nell’ambito della sostenibilità, per ridurre l’emissione dei gas effetto serra e dei consumi di acqua derivanti dalla propria produzione. In tal senso, nel 2023 Tempestini ha ottenuto la certificazione Carbon Footprint (ISO 14064-1) e sta continuando ad implementare le procedure con l’obiettivo di ottenere, nel 2024, la certificazione Water Footprint (Iso 14046). L’entrata di Sici nella compagine sociale di Tempestini è finalizzata in primis ad accelerare il processo di crescita organica, già avviato dalla famiglia Tempestini, espandendosi in Italia e all’estero, in un mercato strategico in fortissima crescita, mediante l’ampliamento del portafoglio prodotti e la promozione del cibo made in Italy di qualità.

La Famiglia Tempestini, attraverso la holding HGT S.r.l., mantiene una partecipazione di maggioranza a fianco di Sici, con l’obiettivo di condividere e sviluppare insieme le scelte strategiche future e realizzare un ambizioso progetto di crescita.

Per questo è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato di Tempestini spa, Andrea Tempestini, manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Sici spa, costituita nel 1998, gestisce oggi 5 fondi di investimento mobiliari chiusi per un valore complessivo di circa 146 milioni di euro e ha già effettuato numerose operazioni nel capitale di imprese operanti in vari settori industriali, sia tradizionali che high-tech.

I tre fratelli fondatori Franco, Giovanni e Marcello Tempestini hanno commentato: "Siamo contenti che Sici abbia compreso i valori e la potenzialità di sviluppo di Tempestini. Dopo quasi quarant’anni di attività abbiamo avvertito che fosse il momento giusto per trovare un partner che ci accompagnasse in un ulteriore step di crescita del business e siamo convinti che Sici sia il soggetto giusto". L’ad Andrea Tempestini aggiunge: "La scelta di Sici come partner di minoranza ci consentirà di incrementare il know-how manageriale all’interno della società e di accelerare il percorso di crescita intrapreso in questi ultimi anni". Vittorio Gabbanini, presidente del consiglio di amministrazione di Sici, ha sottolineato: "Siamo molto soddisfatti di sostenere lo sviluppo di imprese come Tempestini che sanno coniugare la tradizione imprenditoriale toscana con l’attenzione all’innovazione di prodotto e di processo con particolare riguardo all’impatto ambientale delle proprie attività. Crediamo che questa partnership possa dare alla società una ulteriore spinta alla crescita e all’applicazione delle best practice aziendali".

Nell’operazione, la famiglia Tempestini, attraverso la holding "Hgt srl", e "Tempestini spa" sono state assistite da Labs Corporate Finance in qualità di advisor finanziario con un team composto dal partner Augusto Lippi con Elena Giacomelli e Edoardo Gariglio, PwC Tls in qualità di advisor legali, con un team guidato dalla partner Francesca Bignami, la director Camilla Nordera e la manager Francesca Nunziati, si sono occupate degli aspetti legali, Pier Luigi Brogi, come partner dello studio Bgsm si è occupato degli aspetti fiscali e EY spa, con i team di Lapo Ercoli e Cristiano Margheri, si sono occupati degli aspetti contabili e fiscali dell’operazione.

