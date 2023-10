Il libro dei ricordi di Carlo Cocchi

L’impegno politico negli anni in cui Poggio e Carmignano erano un unico Comune, il rapporto con i sindaci Piero Cambi e Vanni Parretti e la passione per lo sport. Sono alcuni dei ricordi che Carlo Cocchi, 90 anni ha riunito nel libro "Carlo Cocchi. Atletica e calcio come scuola di vita" (edizioni Masso delle Fate) scritto dalla giornalista Maria Serena Quercioli. Sarà presentato oggi, alle 18 alle Scuderie Medicee. Presenti il vicesindaco Diletta Bresci e l’assessore Piero Baroncelli.