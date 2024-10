Il guzheng oggi all’Ora del concerto

Oggi pomeriggio alle 17 al Palazzo della musica di via Santa Trinita primo appuntamento de L’ora del concerto, la rassegna organizzata della Scuola Verdi e dalla Camerata, giunta alla 35esima edizione. Il pubblico avrà modo di apprezzare le sonorità di uno strumento cinese, il guzheng, una cetra di antichissima tradizione, grazie al Duo Yin e Yang formato da Federico Santini, al pianoforte e Siyun Shen (nella foto), al guzheng. In programma si alterneranno brani al pianoforte di Béla Bartók e dello stesso Santini, a brani in duo del repertorio folklorico cinese. La formazione Yin e Yang Ensemble nasce nell’autunno 2018 con la volontà di avvicinare la cultura musicale orientale, in particolar modo quella cinese, rielaborandola e fondendola con gli elementi tipici della musica occidentale. L’ensemble si è esibito in diverse città, in Italia e all’estero, fra le quali Firenze, alla New York University, a Reggio Emilia, per il Centro studi sulla Cina contemporanea in collaborazione con l’Associazione Orientiamoci in Cina, a Poggio a Caiano negli spazi delle scuderie medicee per la rassegna Poggio in concerto, ad Abbottabad in Pakistan per il quindicesimo convegno nazionale degli students quality circles. L’ingresso al concerto è libero. La rassegna L’ora del concerto è organizzata in collaborazione con gli Amici dei musei.