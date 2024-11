Il grande regista . Almodovar in cinque film

Omaggio al grande Pedro Almodovar attraverso cinque pellicole, al Centro Pecci da domani giovedì 19 dicembre a cura del cineclub Mabuse. Di sicuro non era facile scegliere cinque film nella lunga e articolata filmografia del maestro di cinema spagnolo. Il suo primo film risale alla fine degli anni Settanta, in piena epoca franchista. In quasi mezzo secolo di carriera Almodovar ha davvero imposto il suo stile tutto personale, facilmente riconoscibile anche da chi non è un appassionato di cinema. La sua lunga carriera è costellata di successi, partecipazioni ai festival più importanti, decine e decine di premi, tra cui due Oscar (uno per "Tutto su mia madre" come miglior film straniero, uno come migliore sceneggiatura per "Parla con lei"). Ha vinto il Leone d’oro all’ultima edizione del festival del cinema di Venezia per il film "La stanza accanto" in uscita il prossimo 5 dicembre. Ma ecco cosa vedremo al Pecci (le proiezioni iniziano alle 21.15). Domani si comincia con "Volver", del 2006. Un film tutto al femminile con tanti colori, passioni, emozioni e segreti che tornano dal passato. Ottima interpretazione di tutto il cast tra cui spicca una meravigliosa Penelope Cruz, truccata e vestita come Sophia Loren negli anni sessanta per stessa ammissione di Almodovar. Tutte le attrici del cast vinsero addirittura la Palma d’oro sulla croisette. La settimana successiva, giovedì 28 è la volta di uno dei suoi capolavori, "Parla con lei" del 2002. Storia di Benigno, un infermiere dalla vita appartata che si prenderà cura di una giovane ragazza in coma dopo un incidente. Nel ruolo di Benigno, il grande attore spagnolo Javier Camara. In realtà Almodovar avrebbe fortemente voluto il nostro Roberto Benigni che però decise di rinunciare al progetto. Il 5 dicembre torna "La mala education" del 2004, altro dramma a tinte forti interpretato da Gael Garcia Bernal. Il 12 dicembre tocca invece a "Kika – un corpo in prestito" del 1993 con una strepitosa Victoria Abril. Chiude la rassegna "Il fiore del mio segreto" giovedì 19 dicembre. Un altro bel ritratto di donna, interpretato da una sublime Marisa Paredes.

Federico Berti