Il grande cuore dei montemurlesi 6600 euro per le protesi di Virginia

Dopo aver affrontato i momenti più difficili della malattia, Virginia Baldassari, la mamma della provincia di Forlì, colpita da una rara forma di infezione, ora sta meglio, è in piedi, e lo scorso fine settimana è arrivata a Montemurlo per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta concretamente e l’hanno aiutata a comprare le costosissime protesi di cui ha bisogno per cercare di condurre una vita normale. La storia di Virginia, che a Oste ha molti parenti, aveva colpito al cuore tutta la comunità montemurlese che si era subito mossa per sostenerla nel difficile percorso della riabilitazione.

Ad aprile 2024 Virginia venne colpita da un’infezione che l’ha portata, nel giro di poco, a vedersi amputare le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e le dita della mano destra. È stata sei mesi di ospedale, tra rianimazione e riabilitazione, ma la voglia di vivere e di poter riabbracciare i propri figli non l’hanno mai abbandonata, anche nei momenti più difficili, quando i medici le avevano dato poche speranze.

Virgina Baldassari è arrivata a Oste per incontrare e ringraziare personalmente la famiglia Bacciottini che lo scorso dicembre, donarono 5mila euro per l’acquisto delle protesi. In serata è poi stata l’ospite d’onore di un apericena al Circolo Nuova Europa, proprio dove, lo scorso novembre, è partita la gara di solidarietà. Il fine settimana si è concluso nel salone della Misericordia di Oste, dove è stato organizzato un grande pranzo al quale hanno partecipato oltre 160 persone e che ha visto la generosa collaborazione di tante aziende ed esercizi commerciali del territorio oltre ad un grande impegno dei volontari che non si sono risparmiati. Un’iniziativa che ha permesso di raccogliere 6600 euro.

"Continueremo ad impegnarci per sostenere Virginia", dicono i volontari della Misericordia di Oste che si sono impegnati moltissimo per le iniziative.