Il Gigliato d’argento a Repice e alla sua voce

Francesco Repice, storica "voce" di "Tutto il Calcio Minuto per Minuto", sarà domani a Prato con il suo spettacolo "La Voce degli Eroi – Storie di grandi imprese dello sport e dei cronisti che le hanno raccontate". E anche il Comune di Prato gli renderà omaggio nel corso della giornata: nelle ore precedenti alla rappresentazione, il cronista radiofonico sarà ricevuto in consiglio comunale dal presidente Lorenzo Tinagli e sarà insignito del Gigliato d’Argento. Dopo la cerimonia, l’attenzione andrà idealmente al Garibaldi Milleventi, con lo spettacolo di Repice che inizierà alle 21 presso il rinnovato spazio di via Garibaldi: il sessantaduenne cosentino ripercorrerà i principali momenti della Storia (con la "s" maiuscola) del ‘900 (sportiva e non) ricordando in primis chi li commentò e li annunciò agli italiani dalla radio. Una carrellata di aneddoti, ricordi e curiosità che rappresentano lo spunto giusto per poter ripercorrere quei decenni. E soprattutto, per ricordare le figure di radiocronisti storici quali Nicolo` Carosio, Sandro Ciotti, Enrico Ameri, Tito Stagno, Victor Hugo Morales e Paolo Valenti, che a quelle notizie diedero voce. Per una narrazione che vuole intrecciare episodi indelebili della Storia con le vicende umane di chi le ha raccontate.

Lo spettacolo sarà un viaggio emozionante, che attraverserà la vittoria dei Mondiali dell’82 in Spagna insieme alla voce di Nando Martellini, e prima ancora l’allunaggio del 1969 raccontato da Tito Stagno, che fu anche un grande cronista sportivo, e poi le imprese di Diego Maradona, il "barrilete cosmico", come lo definì Hugo Morales in diretta, dopo il leggendario gol segnato con la mano de Dios nella finale mondiale contro l’Inghilterra del 1986. Ma non solo. Repice ricorderà le gesta eroiche di Jessie Owens, con i quattro ori ai Giochi di Berlino nel 1936, i combattimenti sul ring di Nino Benvenuti e Mohammed Alì, il Settembre nero a Monaco ‘72. E poi gli omaggi a due illustri colleghi come Paolo Rosi, la voce dell’atletica, e l’indimenticabile Giampiero Galeazzi.