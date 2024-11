Il genio di Walter Albini. Ultime iniziative in mostra

Ultimi appuntamenti al Museo del Tessuto intorno alla bella mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista", che racconta il genio creativo del padre del prêt-à-porter italiano e che sta avendo un ottimo successo di pubblico e di critica, portando anche un importante visibilità a Prato e al suo distretto tessile. Domani alle 17 è in programma una speciale visita guidata: con soli 5 euro in più oltre al costo del biglietto, una guida esperta attende i visitatori per condurli tra le creazioni di Albini all’interno delle sale espositive del Museo (prenotazione obbligatoria: 0574 1837859 o [email protected]). In alternativa è disponibile, tutti i giorni, un servizio di audio guide, anche in lingua inglese. Sabato prossimo 30 novembre alle 16 e alle 17.30 i bambini dai 4 ai 7 anni sono attesi per la proiezione di L’Atelier, un cortometraggio che parla di sartoria, stoffe e forbici e di un tenero rapporto tra nonna e nipote, in collaborazione con Cinefilante. Prenotazione obbligatoria a [email protected]. Costo 5 euro a bambino e 3 euro ad adulto.

Intanto, da oggi al 30 novembre ripartono al Fabbricone Storico le visite gratuite alla mostra ‘Omaggio a Walter Albini’, promossa da Balli il Lanificio in collaborazione col Museo del Tessuto come spin-off della mostra all’ex Campolmi.

Nella sala experience del Fabbricone Storico sono esposti per la prima volta 12 disegni originali realizzati da Albini per creare i costumi dei protagonisti di Latina, commedia noir scritta nel 1982 da Luca Ronconi e mai andata in scena. L’ufficio stile Balli ha confezionato ad hoc cinque di quei costumi utilizzando i tessuti del lanificio: un cappotto donna, un completo Chanel in due pezzi, un giubbotto da bambino, una tunica, un vestito donna accompagnato dal soprabito. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e domenica dalle 10 alle 19; l’ingresso è ratuito (gradita la prenotazione). Le visite guidate sono possibili dal lunedì al venerdì alle 15 e alle 17, sabato e domenica alle 10, 12, 15 e 17 (nel fine settimana è possibile partecipare anche alla visita guidata del Fabbricone storico), con prenotazione obbligatoria. Per le scuole è possibile prenotare visite guidate al mattino nel corso della settimana. Info e prenotazioni: [email protected]