Il futuro nido di via Venezia ospiterà 40 bambini

Nuovo sopralluogo dell’assessore con delega ai lavori Pnrr, Alberto Vignoli, sul cantiere dell’asilo nido di via Venezia. L’intervento prosegue speditamente come da cronoprogramma e, dopo aver gettato le fondamenta durante i mesi estivi, in queste settimane le lavorazioni proseguono con la realizzazione dei pilastri e quindi della copertura. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 1 milione e 350 mila euro attraverso i fondi Pnrr. Il nuovo asilo nido sorgerà nello spazio annesso alla scuola dell’infanzia Giorgetti di via Venezia a Oste. La struttura accoglierà in spazi più adeguati il nido comunale Piccino Picciò di via Toti, in particolare nell’asilo troveranno posto due sezioni per un totale di circa 40 bambini. Il progetto del nuovo nido è cofinanziato per 81mila euro con risorse comunali. La nuova struttura è stata pensata per attuare sul territorio la prima esperienza di progetto educativo "0-6" anni, garantendo ai bambini una continuità educativa dai primi mesi di vita fino all’inizio della scuola primaria.

"A Montemurlo sono partiti tutti i lavori Pnrr del pacchetto scuola e siamo davvero molto soddisfatti, perché andiamo concretamente ad aumentare e migliorare l’offerta di servizi educativi", commenta l’assessore Vignoli.