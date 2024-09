Il festival della pace con mostre e incontri

Gli 80 anni della Liberazione dalla guerra e dal fascismo a Vaiano diventano un’occasione, perseguita con grande impegno e passione, per parlare di pace, come valore universale e come lotta quotidiana per evitare guerra, odio e sopraffazione. Per questo l’amministrazione lancia il Festival della Pace, manifestazione con un lungo programma di eventi che porta proprio il titolo “80 voglia di pace”.

“Con la preziosa collaborazione della Fondazione Cdse e dell’Anpi siamo riusciti a mettere in piedi una serie di eventi che inseriscono la ricorrenza della Liberazione nel contesto di un forte richiamo al valore della pace", ha sottolineato il vicesindaco di Vaiano Davide Puccianti.

Il via al cartellone di iniziative è affidato alla mostra “50 anni di pace sui muri d’Europa: 1950 - 2000”. La Fondazione Cdse ha realizzato in Comune un allestimento di manifesti pacifisti raccolti e conservati dal Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista di Casalecchio del Reno. Si tratta di 35 manifesti, scelti fra gli oltre 6.000 conservati nel Centro, che ripercorrono eventi, marce della pace, manifestazioni. Ma il Festival è anche spettacoli, incontri e laboratori e va avanti fino al 26 ottobre. Martedì 10 settembre, dopo la deposizione della corona con la sindaca Francesca Vivarelli e la presidente Anpi di Vaiano Luciana Brandi al Monumento ai Caduti in via Braga, prevista per le 17.30, nel salone comunale del Palazzo Consiliare alle 18 via all’inaugurazione della mostra di manifesti pacifisti. Visitabile negli orari di apertura del Comune (lun/sab 8.30-13, martedì e giovedì anche 15-17.30). Una parte sarà esposta all’Istituto Bartolini di Vaiano. Alle 19.30, alla Casa del Popolo di via Braga, apericena con prenotazione obbligatoria allo 0574 989136 (10 euro antipasto e primo). Alle 21 alla Casa del Popolo e in piazza Galilei (in caso di pioggia nel salone) “Voci e canti di Resistenze”. ResistenzAcustica in concerto con Le Musiquorum e presentazione del podcast “Ribelli. La Resistenza, l’eccidio, la liberazione di Prato” di Lorenzo Tempestini ed Enrico Iozzelli. Ci sarà una sezione di appuntamenti per i più piccoli. Si tratta di letture animate sul tema della pace e della gentilezza nello spazio ragazzi della biblioteca comunale Franco Basaglia dal titolo “Facciamo la pace?”. Primo appuntamento sabato 7 alle 10.30 con la lettura animata di “Tutti i colori della pace” di Gianni Rodari e Serena Mobilia.t.