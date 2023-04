Il Festival del Gioco & Fumetto Tutto pronto a Officina Giovani

Dopo tre anni di stop, torna "Prato Comics + Play", ma alla sua nona edizione la manifestazione cambia format e si trasforma in "Gif. Festival del Gioco, Illustrazione & Fumetto". Non sarà la solita fiera nel formato Prato Comics + Play, ma un cambio di passo, una nuova prospettiva. Un vero e proprio laboratorio che si propone di aprire ai giovani le porte alle professioni del mondo del gioco, dell’illustrazione e del fumetto. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 19.30 a Officina Giovani, con ingresso libero, ma già da lunedì ci saranno mostre e iniziative che faranno da cornice alla kermesse. Ci saranno incontri, seminari, workshop e conferenze con autori, editori, esperti e professionisti del mondo del gioco, laboratori ed esperienze creative. L’obiettivo è promuovere la cultura del fumetto e dell’illustrazione, come espressione individuale, sociale e artistica e mezzo di comunicazione, ma anche analizzare i medium del gioco e del fumetto come "linguaggi" in grado di intercettare le prospettive e le necessità di espressione delle nuove generazioni. Le esposizioni saranno allestite in centro, al Cassero Medievale, in Saletta Valentini e negli spazi della Campolmina. La Scuola internazionale di Comics di Firenze porteranno in Campolmina dal 2 al 10 maggio una selezione di lavori degli studenti, a riprova del taglio fortemente formativo voluto per la manifestazione.

Sempre in Campolmina, nello stesso periodo, si terrà la mostra dedicata ai 125 anni del Novellino, uno dei primi periodici a fumetti pubblicati in Italia a fine dell’Ottocento, certamente il più importante, influente e longevo; apparve infatti per la prima volta nel 1898 e uscì come testata indipendente fino al 1927. Il periodico Pkna si metterà in mostra nella Saletta Valentini, dal 1 al 10 maggio, con cover di originali, bozzetti, inediti e tante novità. Troverà infine spazio al Cassero, da mercoledì 3 a domenica 7 maggio, la mostra itinerante Riff Premio Talenti Emergenti Fumetto 2021, sostenuta dal ministero alla Cultura e dedicata ai vincitori del concorso Genny Ferrari, Alessandra Marsili e Fabio Mancini.

Infine, una curiosità. L’autrice della locandina di "Gif. Festival del Gioco" è Shannice Alogaga, autrice emergente che ha in portfolio collaborazioni con Attaccapanni Press e Leviathan Labs, adesso in uscita con la sua prima Graphic Novel edita da Beccogiallo su testi di Mariapaola Pesce. Il festival è organizzato dall’associazione Più Prato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e con il contributo del Comune. Maggiori info pagina Facebook Officina Giovani