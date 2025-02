Il febbraio del Festival femminista. Tante iniziative per diritti e libertà

Febbraio con il Festival femminista organizzato per il terzo anno dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot e il patrocinio di Provincia e Comune, in collaborazione con tante associazioni e le istituzioni culturali della città. Si parte stasera alle 21 con il ricreativo: alle 21 il karaoke femminista al circolo di Maliseti. Ma ecco il programma nei dettagli. In questa edizione dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, il festival Femminista avrà il Pecci come centro nevralgico con tre talk curati da Ipazia: il primo, sabato 8 febbraio alle 16, con il titolo Universo Queer vedrà sul palco Vladimir Luxuria e Diego Passoni (celebre voce di Radio Deejay), insieme a Francesca Anelli (attivista), Cristiano Fico (Famiglie Arcobaleno Toscana) e Fiora Branconi (per Agedo Firenze). Sarà poi la volta di Bruciamo tutto!, il 15 febbraio alle 16, sul tema sempre tristemente attuale dei femminicidi. A parlarne saranno Francesca Ranaldi (responsabile del Centro antiviolenza La Nara), Anna Bardazzi (autrice e podcaster) ed Elena Amato, attivista e sorella di Elisa, la giovane pratese uccisa dall’ex fidanzato nel 2018. Il 22 febbraio sempre alle 16 Detenute invisibili: Porpora Marcasciano (attivista trans e scrittrice), Valeria Parrella (scrittrice) e Livia Gionfrida (regista e fondatrice di Teatro Metropopolare) si confronteranno sul tema delle carceri e delle condizioni di vita delle donne nei penitenziari. In contemporanea con questi tre talk, dalle 16 alle 18, saranno a disposizione dei laboratori per bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni (gratuiti ma con obbligo di prenotazione su Eventbrite). Altri tre appuntamenti al Pecci. Domani alle 9.30 nello spazio Lab, la Cgil organizza il laboratorio gratuito Un altro genere di presenza scenica, condotto dall’attrice Daniela Morozzi, per coltivare la capacità di "stare in scena" attraverso l’improvvisazione e il gioco teatrale. Domenica 16 febbraio alle 10 si terrà il laboratorio di Pem (Palestra emotiva maschile). Nella sala cinema il 21 febbraio alle 18,30, sarà il Centro Antiviolenza La Nara ad organizzare una performance dell’illustratrice Martina Rotondo sul podcast Matilda sono io, che racconta l’esistenza di scienziate dimenticate dalla storia. A seguire dialogheranno sul tema anche Elena La Greca, Antonella Fioravanti e Anna Trentin. Restando in tema di laboratori, il 6 febbraio alle 21 allo spazio Vicolo degli Orti (via Bologna 13) sarà il collettivo Re.Vulva, insieme alla realtà fiorentina La Clit, a organizzare un momento di autocoscienza sessuale, alla scoperta del piacere e dei sex toys.

Il festival prevede altri appuntamenti curati dalle associazioni. Oltre al karaoke di apertura, Arci organizza anche la festa di chiusura il 28 febbraio alle 21,30 al circolo Costa Azzurra de La Macine. Sempre Arci propone Prato ‘70, con le donne pratesi che hanno partecipato al movimento femminista degli anni ’70 e che il 27 febbraio alle 21 al Circolo 29 Martiri di Figline si racconteranno alle nuove generazioni. Sempre domenica alle 9 corso di autodifesa e autocoscienza femminista condotto da Alessandra Chiricosta alla palestra Kenshiro di via Cesare Battisti (ingresso 26 euro, prenotazione obbligatoria su Eventbrite); alle 15 nel piazzale dell’Università, iniziativa di Non Una Di Meno in memoria dei femminicidi. Anpi organizza alla Cgil in piazza Mercatale il talk Donne e colonialismo, il 23 febbraio alle 15,30, con Nogaye Ndiaye (attivista), Mirco Rocchi (regista), Alessia Cecconi (storica dell’arte) e Marcello Contento (docente e giornalista). Infine, la stand up comedy all’ex Chiesino di San Giovanni, con Bambolotto, lo show di Maura Bloom il 13 febbraio alle 21 (biglietti 10 euro su Ticketone).