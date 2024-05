Il fascino delle Mille Miglia

Il fascino delle quattro ruote è stato raccontato al Panathlon club Prato presieduto da Massimiliano Martini. Le auto d’epoca, le gare di regolarità e le Mille Miglia . Hanno partecipato Alessandro Moretti fresco del 3° posto,navigatore, alla rievocazione storica della coppa Milano-Sanremo valida come prova del campionato italiano di regolarità sportiva, già membro della commissione sportiva dell’Aci Prato. Con lui la moglie Gaetana Angino pilota della Scuderia classic team, campionessa Italiana di regolarità auto torica e la coppa delle Dame al Gran premio Nuvolari del 2019. Con loro il responsabile organizzativo della tappa pratese delle Mille Miglia (in calendario venerdì 14 giugno) Tiziano Cherubini, fondatore e presidente per 14 anni di Ruote classiche club.