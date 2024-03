Il dragone torna a sfilare in centro. E arriva in piazza delle Carceri

Prato torna capitale del Capodanno cinese, la tradizionale manifestazione diventata ormai un simbolo capace di attirare visitatori da tutta Italia. Colori, maschere, balli nel tipico stile orientale. La tradizionale sfilata del drago e la danza del leone, organizzate dall’associazione buddista della comunità cinese di Prato, è in programma dopo ieri anche oggi. Il primo giorno di festeggiamenti il corteo ha attraversato la zona industriale del Macrolotto 1 e 2 con i figuranti che hanno sfilato tra le fabbriche tessili, mentre oggi la festa si sposta in centro storico alla portata di bambini e famiglie.

Quest’anno ci sarà una novità: visto il grande afflusso di pubblico registrato nell’ultima edizione, la Questura di Prato in accordo con la polizia municipale ha dato indicazioni di terminare il corteo più importante, quello di domenica in piazza delle Carceri, più ampia rispetto alla scelta di piazza del Comune.

Alle 9 è prevista la partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, per fare ingresso nella zona di Chianatown stretta tra via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo. Poi la sfilata rientrerà in centro da piazza San Domenico e piazza delle Carceri, dove al termine del percorso ci saranno performance di danza e musica della tradizione cinese.