"Il delitto di Giarre" Un libro-inchiesta contro l’omofobia

"Il Delitto di Giarre 1980: un caso insoluto e le battaglie del Movimento Lgbt+ in Italia" è il libro che sarà presentato sabato alle 17.30 – al teatro ex Meucci di Vernio – dall’autore, il il giornalista Francesco Lepore. Il volume è un accurato lavoro di inchiesta per fare luce e ricostruire la storia di Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, due ragazzi omosessuali uccisi a Giarre nel 1980, il cui omicidio scatenó un’ondata di proteste e la prima manifestazione Lgbt+ a Palermo contro l’odio diffuso verso le persone Lgbtqia+, ancora oggi presente nella nostra società. Inoltre sempre sabato, dalle 10 alle 13, agli ambulatori della farmacia comunale di San Quirico di Vernio si terrà una mattinata di testing Hiv-Hcv, anonimi e gratuiti, oltre alla distribuzione di contraccettivi gratuiti ed educazione alla sessualità, con i volontari di Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco che si occuperanno di effettuare i test e del counseling. I due appuntamenti sono sono inseriti nel cartellone condiviso della Provincia di Prato in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.