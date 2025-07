Il corteggio storico sfila per la pace. L’afa non ferma figuranti e pubblico

Il caldo non ha fermato la 34esima edizione del Corteggio storico di Montemurlo. Figuranti, armigeri, dame e cavalieri hanno percorso, tra due ali di folla, le vie del centro di Oste per ritrovarsi poi in piazza Amendola dove si sono svolte le esibizioni. Novità di quest’anno sono arrivate le taverne, che hanno proposto prodotti enogastronomici di sapore rinascimentale (a cura di Filiera Corta Montemurlo, associazione Popolesco Oste, Fabbricanti di sogni, Circolo parrocchiale La Chiesina), gli antichi giochi in legno per bambini, che hanno saputo coinvolgere anche i grandi, e le botteghe degli antichi mestieri, dal calzolaio, all’aggiusta cocci, al pittore a cura della Schola Hominus Burgim.

"Sono nove i gruppi di rievocazione storica toscani ospiti che hanno sfilato per le vie di Oste a testimonianza del valore della nostra manifestazione", sottolinea l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero. Hanno attratto l’attenzione di tutti anche i Falconieri della Fortezza con i loro rapaci e gli spettacoli itineranti, i Tandem Bliss Duo con "Il Gobbo di Cicignano" e la performer Circo Jaru che si è spostata sui trampoli ed ha animato la piazza con esibizioni coinvolgenti e atmosfere da fiaba.

"Con il Corteggio non celebriamo la battaglia del 1537, ma la lunga pace che seguì - ha detto il sindaco Simone Calamai -. E proprio da questa piazza vogliamo alzare insieme la nostra richiesta di pace per questo mondo lacerato da numerosi conflitti, dall’Ucraina, a Gaza, all’Iran. Proprio attraverso gli insegnamenti della storia, cerchiamo tutti insieme di operare per la pace".

Premiati per la loro venticinquennale presenza nelle file del Gruppo storico come figuranti Mauro Biagioli e Maria Bellucci che hanno ricevuto dalla presidente Tiziana Giagnoni una targa celebrativa.