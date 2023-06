Il coraggio di aprire un dibattito

Leonardo Biagiotti

Preoccupato per l’uso smisurato dei social da parte dei giovanissimi. Così si è espresso il vescovo Nerbini durante l’omelia del Corpus Domini. Social e telefonini tossici anche secondo gli esperti della salute Usa, quando se ne fa un uso eccessivo, e un potenziale rischio per i minori in base a due recenti ricerche di cui abbiamo dato notizia nelle ultime settimane. No, non si può e non si deve stare in silenzio, come raccomanda Nerbini, perché è proprio il silenzio della comunicazione, in famiglia, fra gli amici, a favorire il dilagare di rapporti virtuali che sembrano veri soltanto in apparenza. Non c’è confronto quando ci si parla su uno schermo, difficile ci sia crescita. Soluzioni? Molto complicato trovarle, ma almeno parliamone.