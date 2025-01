“Il Comune vicino”, apre a Prato lo sportello di prossimità dell’Amministrazione comunale

Prato, 13 gennaio 2024 - E’ attivo da oggi, 13 gennaio, lo sportello “Comune vicino”, che rappresenta un “prolungamento” dell’Amministrazione comunale per ascoltare le frazioni ed essere più vicini ai loro abitanti. Si tratta di uno sportello itinerante che per cominciare sarà presente nella zona Nord e in quella Ovest con un’apertura a settimana senza appuntamento: il lunedì dalle 9 alle 12 nella sede dell’ex circoscrizione ovest (via Isidoro del Lungo 12) e il giovedì, nella stessa fascia oraria, all’ex circoscrizione Nord (via VII Marzo 1944 15/1). Lo sportello sarà poi attivato anche in zona Est e Sud. Sarà insomma un punto di riferimento, a cui poter segnalare problemi e criticità: a gestire il servizio di prossimità sarà Giovanni Mosca, collaboratore della sindaca Ilaria Bugetti con il compito di raccogliere le segnalazioni delle periferie e favorire il raccordo con l’Amministrazione comunale, che si confronterà poi con l’assessore alle Frazioni Marco Sapia e il resto della giunta a seconda delle aree di competenza. Il Comune Vicino" è un servizio di prossimità, un punto di riferimento per i cittadini di ascolto costante e strutturato. Stamani all'apertura erano presenti anche la sindaca Ilaria Bugetti e l'assessore alle Frazioni Marco Sapia: "E' un servizio che abbiamo fortemente voluto perché sentiamo l’esigenza di arrivare il più vicino possibile alle persone. Consapevoli che le circoscrizioni non ci sono più - afferma la sindaca Bugetti - abbiamo provato a trovare un modo diverso per dimostrare la prossimità dell’Amministrazione a tutti i territori. E’ una sorta di prolungamento dell’Amministrazione comunale per ascoltare le esigenze e le criticità in modo capillare, ma anche per informare sulle attività, sui servizi e sui progetti che il Comune mette in campo. E’ un impegno e una proposta che mi ero assunta in campagna elettorale e che oggi si concretizza. Grazie alla sua esperienza Giovanni Mosca saprà essere un punto di riferimento importante per i territori e per i consiglieri comunali, e laddove necessario farà da raccordo tra i cittadini, la giunta e i nostri uffici. La nostra è una città policentrica che grazie a questo servizio sarà ancora più unita”.

Le fa eco l'assessore Sapia. "Per l'Amministrazione comunale la presenza anche fisica nei quartieri è importantissima, perché da qui vengono proposte e suggerimenti per gli assessorati sia per il lavoro quotidiano che per la programmazione delle opere pubbliche". Infine, ecco il commento di Mosca: "Era uno degli obiettivi prioritari fissati dalla sindaca Ilaria Bugetti per garantire la partecipazione attiva dei cittadini e contribuire al miglioramento del vivere quotidiano delle persone attraverso segnalazioni, proposte e suggerimenti. Sono grato alla sindaca Bugetti per la fiducia che ha riposto in me per lo svolgimento di questo importante incarico, sarò lo "strumento" per tenere gli occhi e le orecchie sempre aperti, per dare risposte concrete alle esigenze delle persone e ai bisogni del territorio, non lasciando indietro nessuno".