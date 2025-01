"Il Comune è tutto riorganizzato". Così funziona la nuova macchina

Una macchina amministrativa più efficace e funzionale, a servizio dei cittadini, che valorizza le professionalità e che guarda alle necessità della comunità locale. Con questi obiettivi il Comune di Vaiano, guidato dalla sindaca Francesca Vivarelli, sta sperimentando la nuova organizzazione della struttura tecnico-amministrativa, operativa dallo scorso 1° gennaio.

Gli interventi più significativi interessano la ridistribuzione delle competenze all’interno delle aree tecniche, l’accorpamento dell’area amministrativa con l’area economico finanziaria, l’assetto dei servizi scolastici ed educativi e dei servizi sociali.

Il Comune di Vaiano – che in tutto ha 42 dipendenti, di cui 5 sono funzionari responsabili di area – con il nuovo assetto è organizzato in cinque diverse aree: pianificazione e gestione del territorio (area 1); valorizzazione e tutela del territorio (area 2); programmazione economico-finanziaria e affari generali (area 3); entrate e tributi (area 4); servizi alla persona (area 5).

I responsabili delle aree sono: l’architetto Daniele Crescioli (area 1), la geometra Mascia Orlando (area 2), il dottor Carmelo Apollonio (area 3), il dottor Stefano Bianchi (area 4) e la dottoressa Damia Amerini (area 5). Il coordinamento è affidato al segretario generale, Valentina Iezzi, che si è impegnata per mettere a punto e rendere operativa la nuova organizzazione. È in programma, inoltre, una diversa dislocazione fisica delle aree tecniche, 1 e 2, che troveranno entrambe spazio nella sede del Comune, liberando la Palazzina di via Moro dove verrà trasferita l’area servizi alla persona.

La nuova organizzazione ridefinisce il quadro dei servizi scolastici ed educativi e dei servizi sociali, convenzionati con i Comuni di Vernio e Cantagallo, ricomprendendoli, insieme ai servizi bibliotecari, nella nuova area servizi alla persona.

La riorganizzazione del Comune ha reso possibile, in accordo con i sindaci di Cantagallo e Vernio, l’istituzione di un’ulteriore funzione delegata all’Unione dei Comuni per il vincolo idrogeologico e l’autorizzazione paesaggistica, a cui è riconosciuto un contributo dalla Regione. "Come amministrazione – afferma la sindaca Francesca Vivarelli – ci preme ringraziare i dipendenti comunali e le rappresentanze sindacali per la collaborazione e il confronto che hanno reso possibile questa nuova organizzazione. E vorrei sottolineare il clima di condivisione costruttiva con la sindaca di Vernio, Maria Lucarini, e il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, per quanto riguarda l’istituzione della nuova funzione delegata all’Unione".