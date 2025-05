Il Comune cerca gli sponsor per l’"Estate"

Il Comune di Carmignano cerca sponsor per il cartellone estivo e invernale.

E’ stato pubblicato l’avviso per le sponsorizzazioni di eventi promossi e organizzati dal Comune: l’Estate Carmignanese, il cinema al parco museo di Seano, il concerto di fine estate, gli spettacoli teatrali; il concerto sugli scavi, a luglio, di "Pietramarina sotto le stelle"; la celebrazione, con ripresa televisiva, ancora a luglio, per il 50esimo anniversario della denominazione Doc Carmignanese; lo spettacolo teatrale per le celebrazioni dell’11 Giugno e, in agosto, per le celebrazioni per i 5 Martiri di Artimino; la Festa Etrusca di settembre. Poi si potranno sponsorizzare anche iniziative dell’autunno-inverno: l’Antica Fiera di Carmignano a dicembre; le iniziative natalizie del mese di dicembre; la luminarie natalizie, tra novembre e dicembre.

Le cifra minima richiesta per ogni sponsorizzazione è di 250 euro per ciascun evento e di 1.000 euro come "main sponsor" cioè lo sponsor principale. I termini dell’avviso, lo schema di contratto e il modello di domanda sono sul portale del Comune di Carmignano.

Le richieste devono essere inoltrate entro il 20 giugno per il cinema al parco museo, il concerto di fine estate, gli spettacoli teatrali, il concerto sugli scavi di Pietramarina, le celebrazioni per i 50 anni della denominazione Doc; entro il 10 luglio per lo spettacolo teatrale/musicale per i 5 Martiri di Artimino; entro 15 agosto per la Festa Etrusca; entro il 1° ottobre per le luminarie natalizie; entro il 1° novembre per l’Antica Fiera di Carmignano e le iniziative del Natale. Le domande devono essere inviate via Pec a: [email protected] o consegnate all’ufficio protocollo (piazza Matteotti) negli orari di apertura.