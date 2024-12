Il colpo di mercato. Tsarekh a Vaiano

Ultimo colpo di mercato nella campagna di rafforzamento del Team Aromitalia 3T Vaiano per la stagione ciclistica 2025. Il presidente Stefano Giugni ha concluso l’accordo con la forte bielorussa Hanna Tserakh, un atleta vincente grazie alla sua forza, grinta e determinazione. Nella stagione 2024 la Tserakh ha vinto il "Belgrade G.P. Woman Tour", è stata protagonista anche in Italia nella "Giornata Rosa" in Friuli, nella prova conclusiva del Giro delle Marche, nel G.P. Città di Mirano ed al Trofeo Città di Longarone. Ventisei anni, la bielorussa, ha primeggiato anche nella graduatoria finale della "Challenge Open del Friuli Venezia Giulia 2024". Ha conquistato inoltre sulle strade di casa, ben tre titoli di campionessa nazionale bielorussa, nella prova in linea, nella cronometro e nel criterium. Infine la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Antonio Mannori