Il colpo della vita Porta a casa 5 milioni con il Gratta e vinci Lettera per ringraziare

Basta un momento perché tutto cambi. È stato così per il fortunato cliente del Bar Coppini che ieri ha fatto il colpo della vita investendo 20 euro in una tagliando del concorso Milionario maxi. Con una monetina da pochi centesimi ha grattato le caselle: numero dopo numero fino al sesto. Deve essere stato un bel tuffo al cuore scoprire di essere diventato milionario: sei numeri che valgono la bellezza di cinque milioni di euro. Una delle più importanti vincite mai registrate a Prato: la più alta in assoluto al Gratta e vinci, mentre nel 2014 c’erano stati i quasi 12 milioni conquistati con il Superenalotto.

"Sono emozionato, mi sembra incredibile aver venduto la schedina vincente. Questa è davvero una somma che ti cambia la vita", commenta Marco Donati che gestisce la tabaccheria all’interno del Bar Coppini di via Bologna dove è stato fatto il colpo grosso. Ha appena ricevuto una lettera anonima: all’interno la fotocopia del biglietto vincente e un grazie scritto a caratteri cubitali. Il tempo di realizzare e poi al bar è scattata la festa con brindisi all’anonimo milionario e toto-nomi di rito. Non si sa chi sia stato il cliente baciato dalla dea della fortuna: "I Gratta e vinci li comprano veramente tutti. Penso che non sia stato qualcuno che lo ha giocato qui al bar o se è successo non ci siamo accorti di niente, ma sarebbe stato davvero troppo bravo a mascherare la gioia", aggiunge Donati euforico. "Pensionati, giovani, stranieri e non, i gratta e vinci li prendono tutti, non hanno una clientela particolare. A volte viene il cliente che al posto del resto mi chiede una schedina, altre volte qualcuno tenta la fortuna perché ha sognato dei numeri, li comprano persone di passaggio e poi ci sono anche tanti giocatori abituali. Ma non ho davvero idea di chi possa aver vinto, buon per lui o per lei e spero che si ricordi di noi...". Sorride Donati che ammette di aver pensato inizialmente ad uno scherzo: "Quando ho visto la fotocopia del biglietto con scritto grazie ho pensato ad uno scherzo di qualche buontempone – dice –. Poi ci è arrivata la conferma. Incredibile è la più alta vincita che sia mai stata fatta qui nel nostro locale e non solo". A comunicarlo è il sito grattaevinci.com che piazza la vincita pratese al vertice di quelle ottenute finora nella settimana in tutta Italia. I prossimi giorni è certo che continuerà la caccia al toto-nome: "Se qualcuno cambierà stile vita sapremo che è lui il vincitore", aggiunge il titolare. "Per somme così alte la persona non deve passare dalla ricevitoria, deve andare direttamente e riscuotere quindi non credo che sapremo mai da chi è andata la dea bendata che è passata dal nostro locale". Scoprire di avere avuto per le mani un biglietto da 5 milioni di euro un certo effetto lo fa. Una cifra record che rappresenta di certo un ottimo punto di partenza per provare a cambiare del tutto la propria vita.

Silvia Bini