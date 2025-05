Il Cicognini piange l’ex docente Parrini

Due scuole del territorio piangono la loro professoressa Alessandra Parrini, docente di Lingue e letterature classiche, ma anche nota studiosa e archeologa impegnata sul campo di importanti scavi, specialmente etruschi. Sono le Scuole Annesse all’Educandato Statale SS Annunziata, dove Alessandra Parrini, che se ne è andata a 66 anni dopo una lunga malattia, "ha insegnato con passione e dedizione Lingue e letterature classiche negli ultimi anni della sua carriera di docente, dal 2018 al 2021 - ricordano le colleghe -, rivelandosi, pur nel breve lasso di tempo, una figura di riferimento per le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Europeo".

"Il liceo classico Cicognini di Prato è in lutto per la morte di Alessandra Parrini, docente di latino e greco per generazioni di studenti – scrive l’Istituto pratese –. La professoressa, dopo aver insegnato a lungo nell’istituto di via Baldanzi, si era trasferita nel 2018 al Convitto della Santissima Annunziata a Firenze, ma dal 2020 non aveva più ripreso l’insegnamento a causa di una malattia che, nel tempo, ha conosciuto alti e bassi fino al triste epigolo".

Alessandra Parrini da un anno era in pensione, ma non se ne era andata nel ricordo di tutti i suoi studenti e di tutte le persone che l’hanno conosciuta. "Un’insegnante preparata che sapeva stare con i ragazzi – è il ricordo del dirigente scolastico del Cicognini Mario Di Carlo –. Una grave perdita per tutti noi". Recentemente aveva partecipato insieme al professor Luigi Donati allo studio sul Cimitero degli Inglesi di Firenze in piazza Donatello, come possibile luogo di una tomba di un principe etrusco. I funerali si terranno oggi, 30 aprile, alle 15, nella chiesa del Preziosissimo Sangue in via Boccherini a Firenze, città dove abitava insieme al marito Giuseppe.

O.Mu.