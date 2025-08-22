Il centrodestra attacca: "La sicurezza è la priorità"

"Ancora una volta la Toscana finisce sott’acqua. Prato e, soprattutto, Montemurlo ancora una volta tra le più colpite. L’acqua torna a colpire dove ha già devastato. Segno che nonostante sia stata funestata dalle alluvioni siamo sempre punto e a capo. A fare la conta dei danni, talvolta anche dei morti. Ma la colpa non è dell’acqua e questa narrazione fossilizzata sugli eventi ‘eccezionalI’ non tiene più" attacca la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. "Anzi, dice, pare sempre sia una copertura". E parla di "scarsa manutenzione, nessuna coerente e chiara programmazione delle infrastrutture, un’infinità di risorse destinate dal governo alla Toscana bloccate negli uffici di Giani, è stato speso solo un terzo , senza dare spiegazioni: queste sono le cause reali, altro che eventi eccezionali". Mazzetti ricorda che "a fine settembre la commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico, di cui sono membro, sarà in Toscana perché è giusto vederci chiaro sui soldi, sui ruoli, sulle competenze e sulle responsabilità. Ho voluto che venisse in Toscana subito per fare luce, concentrandoci sull’area intorno a Prato. Una regione da 3 milioni e mezzo di abitanti non può vivere con il costante timore dell’acqua". Per Mazzetti "o c’è un’incapacità, oramai conclamata, nel gestire fondi contro il rischio idrogeologico, e allora bisogna introdurre una struttura commissariale, o c’è una volontà politica di non fare niente. Fortunatamente, c’è la grande occasione delle elezioni: cambiare colore per passare dalle azioni ideologiche a quelle logiche".

All’attacco anche Claudio Belgiorno, candidato di Fratelli d’Italia al consiglio regionale: "Gli eventi climatici ci mettono di fronte a una realtà che non possiamo più ignorare: il nostro territorio è fragile e richiede attenzione e interventi costanti, dice. Non possiamo più limitarci a interventi di emergenza. È fondamentale agire in modo preventivo, con un piano di manutenzione strutturale e regolare che metta in sicurezza i nostri fiumi, le nostre strade e le nostre infrastrutture. La Regione deve investire risorse adeguate e mirate per la nostra provincia. La sicurezza dei nostri cittadini e la tutela del nostro ambiente devono essere una priorità assoluta".