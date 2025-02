Il capitano azzurro Volandri al Tc . La festa per i 50 anni del circolo

Il capitano della squadra azzurra che ha vinto la Coppa Davis negli ultimi due anni, Filippo Volandri, sarà oggi ospite del Tennis Club Prato nel primo dei tanti appuntamenti previsti quest’anno dal circolo per festeggiare i cinquanta anni dalla sua fondazione.

Si inizia, dunque, col botto, con l’incontro che inizierà alle 20.30 e nel quale Volandri parlerà della recente avventura in Davis, una manifestazione che il Tc Prato conosce da vicino avendola ospitata per ben due volte sui propri campi: nel marzo del 1987 quando l’Italia di Canè affrontò al primo turno la Svezia di Wilander, Pernfors e Jarryd da cui fu sconfitta solo per 3-2 (e poi gli scandinavi vinsero l’insalatiera) e nel luglio del 1998 quando gli azzurri Guadenzi, Nargiso e Sanguinetti batterono 5-0 lo Zimbabwe nei quarti (l’Italia arrivò in finale dove perse ancora dalla Svezia).

"Abbiamo voluto iniziare i festeggiamenti per i nostri cinquanta anni con il capitano di Davis Filippo Volandri - spiega Marco Romagnoli, presidente del Tc Prato - perché il nostro circolo è molto legato a questa manifestazione e perché Filippo è anche lui un toscano doc".

Ad accompagnare Volandri in questa serata a lui dedicata ci sarà anche un noto ex calciatore, Bernardo Corradi, attuale commissario tecnico della nazionale italiana Under 20, appassionato di tennis e grande amico del capitano di Davis.

Insomma una serata all’insegna dello sport e dei grandi campioni del presente.

Intanto Romagnoli ed il suo consiglio stanno lavorando per preparare i prossimi appuntamenti in programma per festeggiare i primi cinquanta anni di vita del più importante circolo tennistico cittadino.

"Siamo tornati in A1 con la nostra squadra femminile e cercheremo di vincere per la settima volta lo scudetto – dice il presidente – per festeggiare al meglio il nostro importante anniversario. Siamo all’inizio dell’anno ma ci stiamo già preparando per i vari appuntamenti, non ultimo, quello del Torneo Internazionale Under 18 (in programma dal 5 al 10 maggio) che sarà accompagnato dal torneo giovanile Weelchair unico al mondo insieme ai Grandi Slam giovanili". Tanti appuntamenti, dunque, per un traguardo davvero significativo per il Tc.

Massimiliano Martini