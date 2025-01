Il Canto degli innamorati. Filippo Lippi e Lucrezia Buti. Un omaggio al loro amore

In principio fu Canto alle tre gore, poi venne il Canto degli innamorati. Due innamorati speciali al cui nome si lega la più preziosa bottega artistica del Quattrocento a Prato: il pittore Filippo Lippi e la monaca Lucrezia Buti, dalla cui unione sbocciò poi il talento di Filippino.

Nessun cambio di toponomastica in quella zona del centro stretta nella morsa di traffico e incuria, dove proliferano quasi tutte attività etniche. Un tocco di bellezza vuole darla l’installazione (ispirata a una delle opere dell’artista e writer italiano Kenny Random) che omaggia gli innamorati più tormentati di Prato, spuntata da pochi giorni all’altezza dell’incrocio con via Santa Margherita: un pannello decorativo in plexiglass ritrae una coppia di oggi intenta a baciarsi fra petali di rose rosse, fonte di curiosità per il popolo dei commentatori sui social network e per tanti automobilisti di passaggio. E nella targa del Canto degli innamorati che campeggia sotto quella ‘ufficiale’ del Canto alle tre gore si legge ‘punto d’incontro’.

Prato come Verona? Non esageriamo ma è certamente una romantica provocazione quella di Mario Tognocchi, presidente dell’associazione "Scaricare tutto tutti" ed ex consigliere provinciale, insegnante e proprietario del fondo che da due mesi ospita un centro di assistenza gestito da due giovani di origine pachistana.

La storia d’amore tutta pratese è circoscritta nel raggio di pochi metri: fra il convento di Santa Margherita dove avvenivano i primi incontri per dipingere il volto di Lucrezia e la casa di Filippo Lippi in via Magnolfi, passando dal Duomo dove il pittore dipinse il noto ciclo di affreschi con la figura della Salomè. Facile immaginare che i baci furtivi fra suor Lucrezia e fra Filippo avvenissero in quello che è oggi il Canto alle tre gore! Una storia che avrebbe un potente richiamo turistico ma intanto l’iniziativa è stata pensata in un’ottica di riqualificazione, d’accordo con gli inquilini del fondo dove spuntano un crocifisso, una bandiera pachistana e una frase di Leonardo da Vinci.

"Il lavoro non è ancora terminato – fa sapere Tognocchi - e presto l’insegna sarà ancora illuminata: stiamo organizzando un’iniziativa per San Valentino".

Maria Lardara