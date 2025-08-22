La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaIl “campus della legalità“ per gli studenti
22 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Il “campus della legalità“ per gli studenti

Il “campus della legalità“ per gli studenti

Un campus per i giovani dagli 11 ai 14 anni dedicato ai temi della pace, energia e sostenibilità, legalità e...

Un campus per i giovani dagli 11 ai 14 anni dedicato ai temi della pace, energia e sostenibilità, legalità e...

Un campus per i giovani dagli 11 ai 14 anni dedicato ai temi della pace, energia e sostenibilità, legalità e...

Un campus per i giovani dagli 11 ai 14 anni dedicato ai temi della pace, energia e sostenibilità, legalità e memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Saranno questi gli argomenti affrontati al ‘Summer camp’ di Poggio a Caiano organizzato dall’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” della Fondazione Antonino Caponnetto, il giudice (nella foto) che, insieme a Falcone e Borsellino, si è battuto per fermare la criminalità organizzata e che, dopo la loro morte, ha proseguito la loro battaglia nelle scuole di attraverso l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole. Non è quindi un centro estivo ma un vero campus formativo: "Per questo motivo - afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Poggio Patrizia Cataldi - come amministrazione comunale abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” che già da alcuni anni organizza Campus sulla legalità per adolescenti, e non solo, a Suvignano, in provincia di Siena, nelle terre confiscate alla mafia dal giudice Falcone. Le terre ‘liberate’ rinascono a vita nuova grazie alla Fondazione Caponnetto, a “Libera” e alle tante associazioni italiane che trasformano tali beni in occasioni di lavoro e di riscatto sociale". Il campus è rivolto ai giovani fra gli 11 e i 14 anni e si terrà nel plesso della "Lorenzo il Magnifico" dell’istituto comprensivo ‘Filippo Mazzei’ dal 1 al 5 settembre dalle 8,30 alle 16,30.

La quota di iscrizione è di 150 euro, comprensiva di pranzo completo e assicurazione. L’eventuale ricavato andrà a finanziare gli interventi di recupero delle terre confiscate alla mafia e di educazione alla legalità dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino”. Per le iscrizioni, i benefici per i residenti, scaricare il modulo dal sito del Comune e scrivere un a mail a: [email protected].

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata