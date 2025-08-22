Il “campus della legalità“ per gli studenti

Un campus per i giovani dagli 11 ai 14 anni dedicato ai temi della pace, energia e sostenibilità, legalità e memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Saranno questi gli argomenti affrontati al ‘Summer camp’ di Poggio a Caiano organizzato dall’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” della Fondazione Antonino Caponnetto, il giudice (nella foto) che, insieme a Falcone e Borsellino, si è battuto per fermare la criminalità organizzata e che, dopo la loro morte, ha proseguito la loro battaglia nelle scuole di attraverso l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole. Non è quindi un centro estivo ma un vero campus formativo: "Per questo motivo - afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Poggio Patrizia Cataldi - come amministrazione comunale abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino” che già da alcuni anni organizza Campus sulla legalità per adolescenti, e non solo, a Suvignano, in provincia di Siena, nelle terre confiscate alla mafia dal giudice Falcone. Le terre ‘liberate’ rinascono a vita nuova grazie alla Fondazione Caponnetto, a “Libera” e alle tante associazioni italiane che trasformano tali beni in occasioni di lavoro e di riscatto sociale". Il campus è rivolto ai giovani fra gli 11 e i 14 anni e si terrà nel plesso della "Lorenzo il Magnifico" dell’istituto comprensivo ‘Filippo Mazzei’ dal 1 al 5 settembre dalle 8,30 alle 16,30.

La quota di iscrizione è di 150 euro, comprensiva di pranzo completo e assicurazione. L’eventuale ricavato andrà a finanziare gli interventi di recupero delle terre confiscate alla mafia e di educazione alla legalità dell’associazione “Le sentinelle di Nonno Nino”. Per le iscrizioni, i benefici per i residenti, scaricare il modulo dal sito del Comune e scrivere un a mail a: [email protected].