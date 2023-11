Il calcio ferito chiede aiuto. Prato Nord e La Briglia nei guai. In arrivo il presidente Figc

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, farà tappa a Prato il prossimo lunedì per visitare i campi sportivi della provincia messi a dura prova dal maltempo. Questa l’iniziativa alla quale ha lavorato per giorni Massimo Taiti, delegato del Coni e vice-presidente della Lnd. Gravina dovrebbe arrivare a Firenze poco prima delle 10, per poi essere in città alle 10,30. Ad accoglierlo, oltre a Taiti, dovrebbe esserci anche il sindaco Matteo Biffoni. Il presidente federale verrà poi accompagnato a visitare le strutture del Prato Nord, per poi spostarsi a Vaiano (dove incontrerà il primo cittadino Primo Bosi) sul campo de La Briglia. Restano queste, ad oggi, le società calcistiche più danneggiate dalla tempesta di giovedì scorso. I danni non sono ancora stati quantificati con esattezza, ma una prima stima parla di decine di migliaia di euro.

"L’impianto sportivo ha subito gravissimi danni, il Bisenzio è arrivato fino agli spalti del campo, trascinando il container con tutte le nostre maglie e giubbotti con sé – ha spiegato la dirigenza vaianese – In più un metro di terra e acqua ha devastato gli spogliatoi. Ci siamo comunque ritrovati e tutti insieme abbiamo dato una mano per ripulire. Non è facile ma ci rialzeremo tutti". Una visione condivisa dai dirigenti del Prato Nord: "Tantissimi volontari hanno speso il loro tempo e le loro energie per sistemare i danni causati dal maltempo degli ultimi giorni – hanno sottolineato ringraziando i tesserati che hanno dato una mano a liberare dal fango anche la zona di Galceti – la società ringrazia tutti coloro che hanno prestato il loro aiuto in questi difficili giorni".