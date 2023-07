Il Buzzi sforna manodopera In trenta sono già assunti

Una risposta concreta alla mancanza di manodopera. Sono pronti ad entrare nel mondo del lavoro a breve i 10 addetti alla nobilitazione dei tessuti formati negli ultimi mesi grazie all’intesa siglata da Buzzi e Manpower proprio per dare risposte alle carenze del distretto. E i risultati sono eccezionali: dei 30 addetti alla filatura, alla tessitura e meccanici formati da febbraio ad oggi grazie ai corsi gratuiti messi in campo da Buzzi e agenzia interinale, tutti hanno già trovato un posto di lavoro.

Sintomo della fame di addetti specializzati che ha il distretto alla disperata ricerca di personale giovane da inserire in azienda. Le domande arrivate sono state superiori ai posti a disposizione, ma ci sono altre opportunità: "Per dopo l’estate – sottolinea il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – stiamo pensando ad un corso legato alla logistica , figure anche queste molto richieste".

Un progetto talmente azzeccato, iniziato a febbraio per dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese, che adesso si appresta a concludere la fase numero quattro orientata alla formazione di addetti alla nobilitazione dei tessuti, dopo aver sfornato tessitori, filatori e meccanici. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti senza limiti di età né di formazione scolastica. Si tratta di 160 intensive svolte al Buzzi da docenti della scuola, imprenditori e esperti insieme a Manpower che si occuperà invece della parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dopo il debutto sono già oltre 30 i non occupati che grazie a questo progetto hanno trovato lavoro. "La partecipazione del Buzzi – aggiunge il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – costituisce un valore aggiunto per l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, quella delle buone prassi nell’ambito del sistema scolastico".

L’obiettivo è colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, che riguarda in particolare i profili specializzati blue collar. Grazie a questa collaborazione, è possibile definire corsi di formazione con una duplice funzione: da una parte, fornire alle persone in cerca di lavoro le competenze buone all’inserimento nelle aziende tessili; dall’altra, offrire alle imprese locali la possibilità di introdurre nuovi talenti e le professionalità.

"Il settore tessile richiede tanta manodopera – spiega Lisa Baldini responsabile Manpower Prato – ma, sicuramente, chi partecipa a questi corsi di formazione che sono gratuiti, può ambire anche a raggiungere posizioni più qualificate".

Si.Bi.