Il borgo di Mezzana rinasce Apre l’oasi di cura e spiritualità Due giorni di festa per il debutto

Il sogno del borgo prende vita. Due giorni di festa, rilfessioni e meditazione con personaggi del mondo dello spettacolo, professionisti in campo medico, istituzioni religiose e politiche. Creare un’oasi di spiritualità e cura della persona, un rifugio di silenzio e conforto, un luogo del cuore e di incontro: il Borgo TuttoèVita, che rinasce sull’Appennino Toscano dai ruderi dell’antico Borgo di Mezzana, nella Valle del Bisenzio, sta diventando realtà. Sabato e domenica l’associazione TuttoèVita invita all’inaugurazione della prima parte del borgo.

Borgo TuttoèVita rinasce come villaggio di comunità e hospice - grazie all’impegno dei Ricostruttori nella preghiera, dell’associazione TuttoèVita, e di tanti volontari - per accogliere chiunque è colpito da una malattia grave o che si trova in un momento si sofferenza fisica, psichica o spirituale. Un’opportunità di cura integrale, che abbraccia le tre dimensioni dell’uomo, come raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non solo: il villaggio si propone di accogliere anche chiunque soffre per quella che Platone definisce la ’malattia originaria’: cioè la perdita del senso della vita.

Saranno due giorni animati da esperienze, musica, spettacoli, teatro, ci saranno artisti all’opera in ogni angolo del borgo e si potranno osservare artigiani intenti ai loro mestieri. Durante i due giorni di festa, TuttoèVita promette di offrire un’esperienza davvero particolare, una sorta di anteprima delle attività che l’associazione offrirà nel Borgo in futuro.

Ci sarà la possibilità di fare colloqui con alcuni dei volontari impegnati con chi sta affrontando una malattia, un lutto, oppure affronta una crisi di senso nella vita, e di ricevere informazioni sui percorsi che saranno offerti all'interno del progetto del Borgo TuttoèVita su questi temi.

Si potrà partecipare a danzaterapia e arteterapia per riscoprire la propria creatività, ci saranno sessioni di yoga, rilassamento e respiro per ritrovare il collegamento con il proprio corpo, spazi in cui sperimentare con la musica, e la possibilità di conoscere i benefici della Greentherapy nel bosco e nei prati del Borgo. Ci sarà la possibilità di fare esperienza di meditazione e preghiera del cuore, sapientemente guidati Tanti gli amici che hanno già confermato la loro presenza. Il programma è in elaborazione e verrà aggiornato in tempo reale nella pagina del sito www.tuttovita.it. Intanto gli arrivi già sicuri sono quelli di Alice, di Rosita Celentano, di Fabio Cinti, Roberto Ciufoli e David Riondino. Ci saranno anche Carlo Guaitoli e Angelo Privitera, storici collaboratori di Franco Battiato, e il pianista Emiliano Toso che incanta con la sua musica a 432 Herz.

Numerose le presenze del mondo della cultura e della ricerca. Ci saranno l’economista Nicola Lattanzi, la presidente di mind4children Daniela Lucangeli, Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, e la scrittrice Daniela Padoan.Diversi i testimoni anche sul fronte dell’impegno sociale e ambientale: la creatrice di moda eco-compatibile Ilaria Venturini Fendi, Grazia Francescato, l’architetto paesaggista creatore di giardini terapeutici Andrea Mati, il saggista Maurizio Pallante e Davide Sada, autore di testi per una finanza consapevole.

Dal mondo della cura saranno presenti i noti tanatologi Francesco Campione e Ines Testoni, Franco Cracolici, medico agopuntore ed esperto di medicina tradizionale cinese, Marco Trabucchi già presidente dell’associazione Italiana di Psicogeriatria e sua moglie Mariapia Garavaglia, già ministro della Sanità, diversi direttori di hospice e strutture delle cure palliative e della Toscana, e rappresentanti della Federazione di cure palliative e della Società Italiana di cure palliative. Numerosi anche gli ospiti istituzionali che in questi anni hanno seguito e condiviso il progetto: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i sindaci di Cantagallo e di Prato, Guglielmo Bongiorno e Matteo Biffoni, il presidente di Provincia, Simone Calamai. Ci saranno anche Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana, Silvia Costa, già presidente della Commissione cultura e istruzione del parlamento europeo e Ilaria Bugetti, presidente della Seconda commissione in consiglio regionale.

Sarà presente il vescovo Nerbini, i rappresentanti delle diverse religioni a livello nazionale, nonché il presidente dell’Unione Buddhista Italiana che ha finanziato il sogno del Borgo con il suo 8x1000. Hanno confermato la loro presenza anche i presidenti dei Rotary Club ’Filippo Lippi’ e ’Prato’, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.