Il Bisenzio mostra il suo Lato B Torna la spiaggia con serate a tema

"Lato B-Beach Club non sarà più semplicemente la spiaggia di Prato, o un bar, o un ristorante. Quest’anno il nostro obiettivo è far vivere a tutti i pratesi diverse esperienze legate all’estate". Sta finendo di allestire gli spazi lungo il Bisenzio in vista dell’apertura prevista giovedì prossimo, intanto Francesco Fantauzzi di Fonderia Cultart, che in associazione temporanea di impresa con Duetto20 gestisce lo spazio di Santa Lucia e altri container di Riversibility, anticipa le novità dell’estate in città. Il programma andrà avanti 7 giorni su 7, fino al 1° settembre, con la possibilità di approfittare della piccola spiaggia ricavata lungo il fiume e di sdraio e lettini per prendere il sole, fare una merenda, un aperitivo o una cena, ma anche divertirsi dopo cena nelle calde serate estive o trovare refrigerio sdraiandosi nel prato adiacente con uno dei plaid forniti dai gestori. Circa 200 i posti a sedere "usuali" nel bar-ristorante. Apertura dello spazio prevista dalle 17 dal lunedì al venerdì e tutta la giornata fino a tarda sera il sabato e la domenica (il bar però non farà da punto pranzo, la cucina sarà attiva solo per cene e aperitivi).

"La prima novità di quest’anno riguarda la cucina, completamente rinnovata – spiega ancora Fantauzzi – Abbiamo iniziato una collaborazione con Dansi Rinascimento Culinario, che ha elaborato una proposta gastronomica incentrata su piatti estivi ricercati a km0. Poche pietanze, ma di ogni tipologia, dalla pizza ai panini, ai primi, passando per tapas, secondi e dolci. E, novità nella novità, si potrà mangiare dalle 19 fino a mezzanotte".

La seconda novità riguarda invece un ricco programma di appuntamenti fissi e ricorrenti sul palco di Lato B. Ogni lunedì sera sarà dedicato alla canzone italiana, con musicisti e cantanti ad esibirsi dal vivo, dalle 19 alle 22 circa. Il martedì, in collaborazione con La Città del Sole, spazio già nel pomeriggio (dalle 18) ai laboratori creativi, artistici, ludici e musicali dedicati ai bambini, frequentabili solo tramite speciale pacchetto che comprende anche la cena a seguire per tutta la famiglia. I giovedì saranno invece dedicati a "The queer side of", serata Lgtb realizzata in collaborazione con Arci Gay di Prato, che prevede musica e spettacoli, occasionalmente drag queen. Venerdì spazio ai balli latino americani, di coppia e di gruppo, con ballerini e dj.

"Un programma ricco e variegato, con appuntamenti fissi e con l’aggiunta, in particolare il sabato e la domenica, di alcuni eventi speciali e serate a tema ancora da definire – precisa Fantauzzi che poi passa a qualche nota dolente –. Non è stato facile reperire il personale, ma siamo riusciti a completare la squadra di dipendenti fissi fatta di 12 persone. Siamo ancora alla ricerca, al contrario, di personale, circa 10 addetti, disponibile a chiamata per singoli eventi o sostituzioni (chi volesse candidarsi può farlo scrivendo a [email protected], ndr) per integrare lo staff fisso".

Un lato del Bisenzio, insomma, si prepara ad animare l’estate pratese. Sull’altro lato, quasi di fronte a Lato B-Beach Club, resta ancora da capire invece la funzione del container verde di Riversibility, praticamente ancora mai utilizzato. Senza contare la staccionata di legno rotta in più punti, sempre su quel lato, della pista ciclabile. Insomma, frequentare il fiume da una parte o dall’altra cambia.

Leonardo Montaleni