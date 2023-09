Il bello dei "Prodotti di montagna". Vantaggi per le aziende in Vallata

I prodotti della Valbisenzio potrebbero avere maggior appeal grazie all’etichetta "Prodotto di Montagna", un marchio riconosciuto a livello europeo che viene concesso a chi produce in zone considerate montane: un valore aggiunto per i consumatori. A spiegarlo, venerdì al Mulinaccio, è stata Angela Crescenzi della Regione, che ha fatto un focus su tutte le opportunità per le aziende agricole valbisentine, nell’ottica di avere prodotti riconosciuti. Pat, Igp, Dop, sono stati gli argomenti trattati durante l’incontro organizzato nell’ambito de "Il Gusto Ritrovato" dall’Associazione per lo sviluppo turistico della Valbisenzio con Confesercenti, sviscerati anche grazie al contributo di Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, che ha spiegato le opportunità per il food e l’accoglienza. "Da recenti studi emerge che – ha detto Mugnai – non è più l’arte l’attrattiva maggiore per i turisti che vengono in Toscana, ma l’enogastronomia".

Presenti all’incontro, moderato da Luca Mori, i sindaci di Vaiano e Vernio, che hanno salutato il pubblico e ringraziato la Regione.