ICAMus, le note di Castelnuovo Tedesco

Oggi a Palazzo della musica ultimo appuntamento con ICAMus SoundSpace, la rassegna dedicata alla musica americana. Protagonista sarà il compositore Mario Castelnuovo - Tedesco (Firenze 1895, Beverly Hills 1968, foto). Alle 16 ci sarà la visita guidata alla mostra Testi, temi e riferimenti biblici nella musica americana attraverso i secoli, realizzata da Aloma Bardi; alle 17 la conferenza di Gabriele Boccaccini, specialista dei temi biblici e alle 17.30 Simonetta Heger, pianista e studiosa della musica ebraica, e il soprano Elizabeth Hertzberg interpreteranno alcuni brani del compositore (The Stories of Joseph; 2 Arie dalla Cantata Naomi and Ruth; Vocalise-Chant Hébraïque). Ingresso libero. Castelnuovo - Tedesco nacque a Firenze nel 1895 in una famiglia di banchieri senesi di origine ebraica. A Firenze prese parte attiva alla vita musicale e culturale, collaborando alla nascita del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 1939 a causa delle leggi razziali, grazie all’aiuto tra gli altri di Arturo Toscanini si trasferì negli Stati Uniti. Lavorò anche con la Metro-Goldwyn-Mayer come stimato autore di colonne sonore per film: 11 sono quelle che furono a lui accreditate, ma tra il 1940 e il 1971 furono oltre 200 quelle a cui collaborò. Fu anche insegnante di composizione al conservatorio di Los Angeles: tra i suoi allievi Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, John Williams, Henry Mancini, André Previn.