I titoli nelle sale Fra Avati, Moretti e gli auguri a Nuti

Il Festival di Cannes ha sempre portato fortuna a Nanni Moretti. Nel 1994 miglior regia per Caro diario, nel 2001 Palma d’oro per La stanza del figlio. Nell’edizione appena iniziata sarà di nuovo in concorso con Il sol dell’avvenire ancora in programmazione all’Eden (ore 1618.1521). Sempre all’Eden terzo week end per Pupi Avati e La 14a domenica del tempo ordinario (1618.1521). E’ unpiacere rivedere sul grande schermo un Gabriele Lavia in splendida forma. Ma anche Massimo Lopez, Cesare Bocci, Lodo Guenzi e, perché no, una raffinata ed elegante Edwige Fenech. Per due film di ottimo livello, uno veramente brutto: Book club – Capitolo successivo (1618.1521) ripropone le vicende delle quattro amiche non più giovanissime alle prese con problemi di cuore e il risveglio dei sensi, stavolta in trasferta in Italia. Prima Roma, poi Venezia, poi Firenze passando per le crete senesi. Un luogo comune dietro l’altro, compresi i due ladruncoli che ruberanno subito le valigie alle quattro turiste ingenue, così rapite dalla bellezza della capitale. Tanto talento impiegato nel trionfo della banalità. Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburger 4 star per 4 Oscar (due la Fonda, uno la Keaton, uno la Steenburger) con l’aggiunta di Andy Garcia, Don Johnson e di Giancarlo Giannini, dall’aria sbigottita (perché il copione questo richiedeva). Insomma, gli americani ci vedono così: pizza, mandolino e spaghetti. E chissà per quanto tempo. Sempre all’Eden la doppia proiezione per il compleanno di Francesco Nuti, ha compiuto 68 anni il 17 maggio. Lunedì alle 21 tocca a Caruso Pascoski, lunedì 28 maggio a OcchioPinocchio. L’ingresso è libero.

Il Terminale propone invece Pacifiction. Un mondo sommerso (oggi 21.15) e Ritorno a Seoul (oggi 18.30). Per Cinefllante domani alle 10.30 Il gruffalo e la sua piccolina. Tra i titoli più interessanti del Pecci, una nuova regia di Francois Ozon reduce dal successo di Mon crime – La colpevole sono io. Ecco Peter Von Kant ispirato al dramma teatrale Le lacrime amare di Petra Von Kant di Rainer Werner Fassbinder. Protagonista Denis Menochet che abbiamo ammirato in As bestas (oggi 17.45-21.15). C’è anche L’amore secondo Dalva (oggi 16- 19.30)

Federico Berti