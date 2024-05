I teatri verso il restyling: "I progetti (quasi) al via"

Restyling in vista per Metastasio e Fabbricone. I progetti si vanno delineando. "La Fondazione, grazie anche alla costante vicinanza dei nostri soci, ha contribuito al buon esito della candidatura dell’area del Fabbricone al bando regionale sulla riqualificazione urbana – ricorda il presidente Massimo Bressan – Dopo il percorso di partecipazione realizzato insieme al Comune, a partire da quest’anno prenderanno avvio le operazioni connesse all’esproprio ed alla progettazione; poi partiranno i lavori di riqualificazione dell’area". Ancora non c’è un cronoprogramma. "Anche il Metastasio sarà nei prossimi anni al centro di importanti lavori di restauro che, completando un percorso iniziato negli anni passati, porteranno ad un adeguamento degli standard di sicurezza – prosegue Bressan – Questi interventi sono al momento nella fase di progettazione e non prenderanno avvio nel corso di questa stagione, ma è importante giungere, insieme ai soci, e al Comune di Prato in modo particolare, ad una loro pianificazione accurata, in modo che non costituiscano un ostacolo alla attività ma una occasione per sperimentare nuove soluzioni e spazi per le produzioni, così come era accaduto negli anni ‘70 col Fabbricone e il Magnolfi durante il Laboratorio di Ronconi". Tra gli interventi è previsto il restauro del foyer e la messa in sicurezza del tetto. Per tutta la stagione, l’assetto della platea rimane lo stesso con le poltroncine distanziate dal tempo del covid: "La capienza è ridotta, ma ci rifacciamo con più repliche", chiosa Bressan.

Sa.Be.