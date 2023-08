I servizi di Villa Fiorita a Prato attivi anche d'agosto: guida completa

La Casa di cura Villa Fiorita nel mese di agosto manterrà attivi tutti i principali servizi, sia in convenzione sia in regime privato. In particolare, saranno garantite tutte le prestazioni diagnostiche come analisi del sangue, ecografie, radiografie, oltre alle visite mediche specialistiche.

Non ci saranno variazioni neppure per le attività di riabilitazione per le cure radioterapiche, che vengono svolte per conto della Asl Toscana Centro.

Dalla direzione della Casa di cura Villa Fiorita fanno sapere, però, che nel corso del mese di agosto saranno ridotti alcuni servizi ambulatoriali e di prenotazione per visite ed esami diagnostici.

Ecco nel dettaglio il calendario delle aperture e degli orari a partire dall’ambulatorio di via Angiolini 15a. Quest’ultimo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. L’ambulatorio sarà chiuso lunedì 14 e martedì 15 agosto. All’ambulatorio di via di Cantagallo 56 i cittadini si potranno rivolgere dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14, ma lo sportello resterà chiuso da lunedì 14 al 20 agosto. Per chi deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, la Casa di cura Villa Fiorita fa sapere che il periodo centrale di agosto non prevede l’attività gestita dall’ufficio prericovero. Infatti l’attività legata alla programmazione degli interventi e alla preospedalizzazione resterà sospesa tra il 14 e il 20 agosto.

Anche il servizio di prenotazione delle visite per le interruzioni volontarie di gravidanza non sarà garantito per tutto il mese: in agosto sarà sospeso dall’8 al 20. Per tutte le informazioni e per avere maggiori delucidazioni sui servizi attivi si può contattare il numero unico 0574-4891 oppure scrivere una mail a [email protected]