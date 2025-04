I residenti si organizzano: "Guanti, pinze, sorrisi. Puliamo il Soccorso". Si comincia sabato

Nasce dall’idea di due residenti, Giada Bolognesi e Michela Cicilano, l’idea di riunirsi tra cittadini per pulire insieme le strade del Soccorso. "Abbiamo pensato a quest’iniziativa di pulizia partecipata – raccontano Giada e Michela – perché crediamo sia il momento di prendere coscienza e responsabilità della cura del luogo dove viviamo, facendo anche rete tra cittadini. Vogliamo creare iniziative che portino un valore aggiunto, che raccontino un quartiere diverso e che aiutino le persone a conoscersi, includendo anche le comunità straniere che vi abitano".

Il primo incontro è in programma per sabato dalle 11 alle 13 ai giardini di via Marx e prevede la pulizia partecipata dei giardini, la cura della libreria installata dall’Associazione RiciclIdea e la pulizia del monumento La Isla Negra dell’artista Giò Pomodoro, per il quale i cittadini vorrebbero fare una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di apporre una targa illustrativa. L’invito è esteso a chiunque voglia mettersi in gioco e dare una mano. E’ un’iniziativa apartitica e apolitica. "Non c’è niente di strutturato ma ognuno può portare guanti e pinze. Abbiamo fatto dei volantini in varie lingue (inglese, francese, albanese, cinese e urdu) per coinvolgere anche etnie che vivono il territorio come noi. Non vogliamo sostituirci ad associazioni ed enti ma attivarci in maniera propositiva. Ben accetto l’aiuto di amministrazione, associazioni e cittadini privati senza alcun limite".

Un’iniziativa che nasce da chi vive il quartiere giorno dopo giorno, senza bandiere politiche e con il solo scopo di portare bellezza e pulizia nel quartiere, creando rete anche con le associazioni che già operano sul territorio. "Collaboreremo con le associazioni del Soccorso pubblicizzando le iniziative per mettere in risalto le potenzialità di un quartiere complesso. Creeremo iniziative più partecipate su cadenza mensile, progettandone anche di nuove. Non ci proponiamo di risolvere i problemi ma cercheremo di dar vita a delle isole di collaborazione, di laboratori e di costruttività che incideranno positivamente sulla sicurezza del quartiere. Vorremmo aiutare nella riqualificazione del Soccorso per quelle che sono le nostre possibilità di cittadini". Appuntamento quindi a sabato ai giardini di via Marx.

m. m.