I primi meccanici industriali diplomati. Pronti a entrare nel distretto nel 2025

Debutta a settembre con la prima B l’indirizzo professionale del percorso Made in Italy in elettronica, automazione, robotica e domotica. La scuola di via Galcianese strizza l’occhio al futuro e prepara i suoi studenti nel campo dell’information technology. Un nuovo percorso di studi che debutterà al Marconi a settembre e che ha avuto subito un ottimo riscontro di richieste. "Non pensavamo di riuscire a formare una prima classe e invece è andata benissimo con le iscrizioni", conferma il dirigente Paolo Cipriani. Sempre in tema di novità il prossimo anno usciranno dal Marconi i primi diplomati in meccanica industriale, indirizzo richiestissimo dal distretto e non solo che adesso arriva a compimento dopo l’inaugurazione del corso di studi nel 2020.