I primi 90 anni di don Enzo . Compleanno in parrocchia e cena

Novant’anni portati benissimo fra ricordi, preghiere, libri da leggere. Don Enzo Benesperi il 14 ottobre compie 90 anni e la parrocchia di Seano ha deciso di festeggiarlo sabato. A San Pietro a Seano è stato parroco dal 1964 al 1976, nella fase di sviluppo della frazione che da zona agricola vedeva molti lavoratori andare a lavorare nelle fabbriche di Prato o mettere i telai in casa. Nato a San Niccolò di Agliana, Enzo fu ordinato sacerdote nel 1957 e la prima destinazione fu una parrocchia dell’Abetone, poi il ritorno per un servizio in seminario di 2 anni e a Quarrata come cappellano. "Seano nel 1964 – racconta don Enzo – era un paese sui 3000 abitanti e si creò un buon rapporto con la gente. La mia preoccupazione era quella di rispondere alle necessità dei bisognosi". In piazza faceva capolinea l’autobus della Lazzi e fra don Enzo e un autista, Giuseppe Tesi, nacque un’amicizia: fu Tesi a lanciare l’idea di aprire una sezione della Misericordia che si concretizzò nel 1969. "Ci mettemmo in contatto – aggiunge don Enzo – con la Misericordia di Prato perché c’era bisogno di un servizio per l’ospedale di Careggi e di Prato e così fu fondata la sezione. La notte quando i volontari uscivano, rispondevo io al telefono. E quando in chiesa c’era bisogno di qualche lavoro, di muratura, di imbiancatura c’erano tanti volontari che si prestavano. Quei ragazzi mi portavano anche a sciare all’Abetone. Ho avuto la fortuna di trovare una Seano molto accogliente". Don Enzo nel 1977 fu inviato in Brasile dove è rimasto sino al 2008. La messa sabato sarà celebrata alle 17,30 dal parroco don Stefano Soresina insieme a don Enzo. Poi dalle 20 tutti a tavola nell’ex cinema.

M. Serena Quercioli