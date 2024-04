I ponti riempiono i locali: "Tanti turisti: si lavora"

Da un ponte all’altro, all’insegna dei tavoli pieni e di un giro di clienti soddisfacente. C’è tanto lavoro in questi giorni per i ristoratori pratesi, che hanno visto i propri locali accogliere diversi clineti per il 25 aprile e ricevere altrettante prenotazioni in vista della settimana che comincia. La musica per il primo maggio non dovrebbe cambiare. A confermarlo sono le testimonianze dei diretti interessati. "Il ponte del 25 aprile è andato molto bene. Ho visto un sacco di gente in giro per la città in questi giorni e anche qui all’Osteria di Santa Trinita abbiamo registrato il soldout - la testimonianza di Vladimiro Gori, titolare dell’attività di vicolo de’ Neroni - Ci sono stati soprattutto turisti italiani, mentre gli stranieri non sono stati tanti. In generale in questo periodo stiamo lavorando senza sosta e le prenotazioni per il primo maggio e per i giorni in prossimità della festività stanno arrivando. Non ci possiamo assolutamente lamentare". La musica non cambia ascoltando le parole di Francesco Fratini, titolare della Trattoria Boves in via dei Lanaioli. "Da una parte, il meteo non eccezionale ci ha favorito, perché molti cittadini non si sono spostati. Abbiamo comunque notato l’arrivo di turisti italiani, ma anche stranieri. Per questi giorni le prospettive sono simili".

Gli fa eco Tommaso Degli Angeli del ristorante-pizzeria Da Tommi - Ridammi Un Bacino. "Abbiamo ottenuto un buon risultato, in particolare da mercoledì scorso. Il primo maggio non lavoreremo, ma comunque per gli altri giorni abbiamo già diversi tavoli fissati". Si lancia in una riflessione più articolata Simona Marinai, titolare del wine bar Le Barrique di via Mazzoni. "Tutti gli anni in centro storico viviamo una Prato che si evolve verso una realtà turistica che vede l’avvento di nuove presenze nei nostri locali nel weekend e soprattutto durante i ponti, le festività e nella stagione estiva. Già adesso - sostiene la vicepresidente nazionale del gruppo donne imprenditrici Fipe - registriamo l’arrivo di turisti sia italiani che europei. E poi in centro abbiamo due università straniere e anche questo promuove il passaggio di americani e australiani che direttamente o di riflesso vengono nella nostra città. Con entusiasmo siamo pronti e preparati ad accogliere i nuovi turisti. L’auspicio è quello che tutta la città sappia organizzarsi per rendere l’accoglienza più dignitosa possibile sotto tutti gli aspetti, anche quelli strettamente legati al commercio".

Francesco Bocchini