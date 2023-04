I nomi per Palandri Subito il faccia a faccia

Con la presentazione della lista a sostegno del sindaco uscente Francesco Puggelli, il quadro dei candidati alle elezioni del 14 e 15 maggio adesso è completo. Ecco i nomi dei candidati della lista avversaria, che sostiene Riccardo Palandri, in ordine alfabetico: Renzo Breschi (35 anni, imprenditore nel commercio); Piero Baroncelli (65 anni, pensionato, presidente Proloco); Mauro Mazzoni (56 anni, impiegato, autista Misericordia); Patrizia Cataldi (53 anni, docente matematica al Gramsci Keynes); Gianni Risaliti (28 anni, avvocato); Chiara Guazzini (44 anni, docente di religione al Buzzi); Diletta Monni (29 anni, modellista); Valentina Lanzilotto (38 anni, operatrice sanitaria); Matteo Bonfanti (23 anni, studente universitario e addetto alle vendite settore abbigliamento sportivo); Diletta Bresci (32 anni, lavora al Parlamento Europeo); Alessandro Mancini (45 anni, carabiniere).

Ufficializzate le candidature al consiglio comunale, è già tempo di confronti fra i due aspiranti sindaci. Il primo faccia a faccia è in programma martedì prossimo 18 aprile al Circolo Ambera, a partire dalle 18.30. Ad organizzarlo è Confartigianato imprese. Per garantire ai due candidati la massima equità, il dibattito si svolgerà all’americana, con un tempo di risposta definito per i candidati, che avranno possibilità regolata di replica e controreplica. Tra i temi che verranno proposti a Riccardo Palandri e Francesco Puggelli quello legato alle politiche economiche e sociali per creare l’ambiente migliore possibile per lo sviluppo dell’economia e delle imprese ma anche della qualità della vita dei cittadini poggesi.

Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Eleonora Barbieri.