I negozianti: "Via Garibaldi è al collasso"

Da febbraio una parte del marciapiede di via Garibaldi a Poggio a Caiano è collassato e il danno, col passare del tempo, si è esteso alle tubazioni dell’acqua e alle fosse biologiche che sono state danneggiate.

I commercianti dei cosiddetti "portici" di Poggio le hanno provate tutte e lo stesso amministratore del condominio si è adoperato per mettere in sicurezza il marciapiede ma l’intervento di ripristino è di competenza di Comune e Publiacqua. "Sinceramente – dice Erika Vannuccini della profumeria Perla (nella foto) – siamo stanchi di questa situazione che si trascina da mesi, senza trovare soluzione e ora siamo assediati dalle mosche perché sotto queste assi di legno è tutto aperto. L’area è privata a uso pubblico e quello che era di competenza condominiale è stato fatto, il passaggio sarebbe a carico del Comune mentre l’intervento sulle tubazioni dell’acqua spetta a Publiacqua. Con la rottura delle tubazioni, l’acqua scorrendo libera ha danneggiato le fosse e i nostri scarichi sono diventati a cielo aperto. Poi è evidente che si sta danneggiando il marciapiede perché in altri punti sta manifestando segni di cedimento. Con la vecchia amministrazione comunale abbiamo interloquito più volte ma il risultato finale è stato sempre quello di ottenere un rimpallo di competenze fra l’ente e Publiacqua. Adesso torniamo a chiedere un intervento risolutivo perché in estate non si può stare così. Oltretutto è anche pericoloso se pensiamo alle aperture serali che faremo per Poggio in vetrina". Per quanto alcuni assi di legno proteggono il cratere che si è formato col cedimento del marciapiede e lo scavo effettuato per ripristinare le fosse biologiche, può esserci una situazione di potenziale pericolo per i cittadini, soprattutto bambini e ragazzi, inoltre, col caldo si preannunciano problemi di igiene.

M.S.Q.