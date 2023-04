I negozi che non si arrendono. Coppini festeggia i primi 75 anni: "Il segreto? Non mollare mai"

Prato, 18 aprile 2023 - Settantacinque anni e non sentirli affatto. Il negozio di abbigliamento Coppini ha tagliato questo mese il traguardo dei 75 anni di attività, segno di longevità e pure di ottima salute. Resistere al tempo non è per nulla scontato, soprattutto se nel frattempo capita di attraversare una pandemia mentre quotidianamente bisogna fare i conti con i problemi cronici di piazza Ciardi. "Qual è il nostro segreto? Senza ombra di dubbio la passione, la stessa che ci ha trasmesso il babbo", racconta Alessandra Coppini riferendosi a Enzo, "Il Morino di Prato", che proprio oggi (18 aprile, nda) avrebbe compiuto 103 anni e che nel ‘48 fondò l’attività commerciale.

"Se dovessi consigliare un giovane che vuole aprire un negozio, sicuramente gli direi di avere tanta pazienza, ma soprattutto amore per quello che si fa. Bisogna sapersi sacrificare, un po’ come in generale nella vita. E poi – continua Alessandra – è fondamentale sapersi prendere cura del cliente. E’ ovvio che se riesci a dare quel qualcosa in più ad una persona, questa tornerà molto più volentieri in negozio, preferendolo ai centri commerciali o ai siti online. I nostri clienti sentono la necessità del rapporto umano. Non si può pensare unicamente al lato economico in questo lavoro, anche se capisco che a qualcuno risulti un po’ difficile non farlo, a maggior ragione durante i periodi di crisi".

In questi anni, come è naturale, anche il negozio Coppini ha avuto i suoi bei grattacapi, a cominciare dal via vai di spacciatori in piazza Ciardi.

"E’ un problema che attanaglia la città non da adesso e che ha riguardato da vicino la piazza per molto tempo, come portato alla luce dal nostro Consorzio ’Quelli di piazza Ciardi e le vie del Serraglio’. Dall’inizio del nuovo anno però la situazione sembra fortunatamente più tranquilla: né noi, né i clienti abbiamo notato movimenti sospetti ultimamente – sottolinea Alessandra – C’è da dire poi che in piazza Ciardi non c’è neppure un negozio sfitto e questo aiuta. Da questo punto di vista se la passano senz’altro peggio in via del Serraglio. I nostri clienti semmai si lamentano di più dei pochi parcheggi che ci sono, anche se abbiamo provato a dare loro una mano con quelli messi a disposizione immediatamente fuori dall’altra nostra attività dedicata alle biciclette e allo sci, Coppini Sport, in via Franchi".

E per il futuro che prospettive ci sono? "Dovremo avere lo stesso coraggio che ci ha contraddistinto finora. Mi riferisco al coraggio di cambiare mantenendo la tradizione. Occorre far vedere ai clienti che si punta costantemente alla qualità, mostrando loro spirito di iniziativa e desiderio di migliorarsi. Insomma, i 75 anni non possono rappresentare un punto di arrivo, anche se ci riempiono di orgoglio, ma di partenza".