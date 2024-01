I misteri del Castello e del Cassero in un documentario

Il Castello dell’Imperatore e il Cassero medievale sono due dei monumenti più suggestivi della città. A raccontare le vicende e i misteri che collegano i due luoghi sarà il documentario realizzato dall’appassionato di storia locale Massimo Rosati, che verrà presentato domani alle 21, alla Casa delle Memorie di Guerra per la Pace di piazza San Marco. Il documentario ricostruisce con dovizia di particolari le vicende che vedono protagonisti il Castello e il Cassero, in origine denominato Corridore del Cassero, cioè corridoio del Castello, percorso speciale voluto alla metà del Trecento dai fiorentini subito dopo l’assoggettamento di Prato a Firenze. Serviva a collegare la piccola fortezza costruita presso porta Fiorentina con la porta orientale del Castello, sede della guarnigione. L’alta via coperta, un corridoio che in origine era lungo 230 metri, collegava le mura al Cassero, cioè al castello, ed era inaccessibile alla città. In questo modo assolveva una duplice funzione difensiva, da attacchi esterni ma anche da possibili rivolte dei pratesi, solo di recente conquistati.