I maestri di Dolce Stil Buono 2023. La pasticceria come arte circolare

Anche la pasticceria è "circolare", perché il rapporto con il territorio, con la sua cultura e con i suoi prodotti, è fondamentale per far crescere sapienza e genialità artigianale.

Per ciò i maestri pasticceri pratesi hanno voluto dedicare la terza edizione di "Dolce Stil Buono", promossa dal Comune di Vaiano con Confartigianato Imprese Prato, proprio al connubio tra creatività e produzioni locali. La pasticceria è circolare è il titolo della manifestazione mette in primo piano i valori della sostenibilità e del riuso.

La festa della creatività dei pasticceri pratesi si svolgerà sabato 7 (dalle 15 alle 19.30) e domenica 8 ottobre (dalle 10 alle 18.30), a Vaiano, nelle sale e nel parco storico della villa Il Mulinaccio, edificata dai Sassetti alla fine del 1400. Saranno una quindicina i pasticceri che prenderanno parte alla manifestazione per presentare i loro dolci delle meraviglie. Molti di loro si racconteranno nel corso di speciali show cooking, incentrati sul riutilizzo delle materie prime nella tinaia. Il primo piano della villa ospiterà invece i laboratori per bambini, sempre sul tema del riciclo in cucina. Alla dolcezza a km 0 daranno il loro contributo i produttori di filiera corta con stand legati alle materie prime della pasticceria. "Dolce Stil Buono" punta anche sulla formazione dei giovani. Anche quest’anno si avvale della collaborazione dell’Istituto alberghiero Datini di Prato, affiancato dal dipartimento di architettura Dida, Design campus dell’Università di Firenze, che sta per lanciare il master in "Sustainable Packaging and Food Design".

A Prato quello della pasticceria è un vero e proprio distretto, caratterizzato da altissima qualità e da competenze diffuse che i maestri condividono anche con i giovani. Si profila un week end che non deluderà certo golosi e amanti dei dolci.