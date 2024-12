I Gispi Tigers ripartono dalla sfida con Arezzo

Il 2024, per i Gispi Tigers, si era chiuso lo scorso 8 dicembre con una sconfitta contro il Vasari Arezzo rivelatasi tuttavia ininfluente, in quanto la qualificazione al girone-promozione era già stata messa in cassaforte. E il primo impegno del nuovo anno vedrà i rugbisti pratesi sfidare nuovamente gli aretini: stavolta però bisognerà fare sul serio e non sono ammessi cali di concentrazione.

Il comitato toscano della Fir ha ufficializzato nei giorni scorsi il calendario della seconda parte della stagione, dividendo anche la Serie C 2024/25 di rugby nella fase "regionale" e in quella di "promozione". Gli uomini di coach Lorenzo Vannini si sono qualificati per quest’ultima, quella che mette in palio un posto in Serie B: dopo un avvio stagionale più che positivo (che ha visto il gruppo battere in sequenza Montelupo, Pistoia e Bellaria Pontedera) sono arrivate le sconfitte contro Firenze ed Arezzo quando in palio non c’erano tuttavia punti per la classifica.

La ripartenza è quindi fissata per il 19 gennaio prossimo alle 14:30: Tigers – Vasari Arezzo a Coiano, come prima giornata della nuova fase del torneo. Il 26 gennaio successivo Doni e compagni giocheranno in trasferta contro Livorno, per poi ricevere Firenze il 16 febbraio dopo qualche settimana di pausa. Nuova trasferta nella provincia livornese fissata per il 2 marzo, quando a Cecina prenderà il via Tirreno – Gispi Tigers, con il girone d’andata che per il sodalizio pratese si concluderà nell’anticipo di sabato 8 marzo a Coiano contro l’Olbia (per poi vedersela nuovamente contro Firenze il 30 marzo successivo ed iniziare la serie di gare di ritorno).

Un programma che sulla carta si preannuncia equilibrato ed interessante: i Tigers hanno le carte in regola per confermare il terzo posto dello scorso anno e forse anche per provare a puntare a qualcosa di più. Il tempo per preparare gli impegni nel migliore dei modi non dovrebbe mancare.

Giovanni Fiorentino