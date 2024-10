I Gispi Tigers al debutto. È sfida con il Montelupo

Si riparte dal terzo posto dello scorso torneo, con una nuova guida tecnica. E con un confronto che, almeno in gare ufficiali, manca da qualche anno.

Anche i Gispi Tigers sono pronti a debuttare in campionato, con il turno preliminare della Serie C 2024/25 che per i rugbisti pratesi inizierà dopodomani alle 14:30 in trasferta contro l’Unione Rugby Montelupo. I montelupini padroni di casa vorranno riscattarsi dalla sconfitta subita da Pistoia (prossimo avversario dei Tigers, il 27 ottobre prossimo) che attualmente guida il girone 3 perché ha già esordito lo scorso weekend. Gli uomini di Lorenzo Vannini hanno invece osservato subito il turno di riposo previsto per tutte le contendenti e mireranno ad aggiudicarsi tutti e cinque i punti in palio. L’ultimo confronto nel torneo risale a quanto pare al 2017 e i Tigers, allora allenati da Federico Tempestini, si imposero per 36-12. Per quanto riguarda la formula del campionato, le vincitrici dei quattro gironi si incontreranno con le seconde in un incontro di sola andata in casa delle prime classificate, con gli abbinamenti che saranno sorteggiati il 30 ottobre prossimo.

Le quattro squadre vincenti saranno qualificate di diritto al "girone promozione" e continueranno a giocare per il ranking finale, alla quale si aggiungerà una quinta squadra che emergerà dagli spareggi. Ed è facile intuire a quale primo traguardo puntino i ragazzi di Vannini.

G.F.