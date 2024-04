I giovani riscoprono gli anni ’70. Lezione speciale per 250 studenti

Nella selva dei ’70. Vite, immagini, parole è il titolo dell’incontro organizzato da Cicognini Rodari, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Archivio di Stato di Prato. Circa 250 studenti si confronteranno con la storia complessa e dolorosa che ha cambiato l’Italia nel corso dell’iniziativa in programma oggi nell’auditorium della Camera di Commercio di Pistoia-Prato. L’incontro è rivolto alle studentesse e agli studenti delle tredici classi quinte di tutti gli indirizzi del Cicognini Rodari ed è dedicato al clima culturale e agli avvenimenti che hanno caratterizzato gli anni ’70 in Italia, un periodo di forte impatto per la storia del nostro Paese, denso di nuove istanze sociali e segnato da lotte, violenze, stragi, che hanno profondamente inciso a tutti i livelli sulla nostra società e le nostre istituzioni.

Dopo i saluti e dei rappresentanti degli enti organizzatori, Mario di Carlo (dirigente scolastico dell’ISISS Cicognini Rodari), Diana Toccafondi (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) e Leonardo Meoni (direttore dell’Archivio di Stato di Prato), l’incontro si apre con l’intervento di Andrea Sacchetti, docente dell’Istituto statale d’istruzione secondaria superiore Cicognini Rodari e di alcuni suoi studenti del liceo classico, che inquadreranno il contesto storico e i suoi molteplici fermenti sociali e culturali.

Benedetta Tobagi, scrittrice e storica, e Ilaria Moroni, direttrice dell’Archivio Flamigni, affronteranno poi il complesso tema dei terrorismi politici in Italia e delle fonti che consentono la ricostruzione di quelle vicende. Susanna Occorsio, figlia del magistrato Vittorio Occorsio, e Raffaella Cortese de Bosis, storica e autrice, illustrano come la memoria personale divenga storia delineando la figura di Vittorio Occorsio e le vicende legate al processo per il suo omicidio, vicende che toccano incidentalmente anche Prato.

L’incontro è a cura di Eva Nardi, docente del Cicognini Rodari, Diana Toccafondi, presidente della Fondazione CariPrato e Chiara Marcheschi dell’Archivio di Stato di Prato.

A conclusione una tavola rotonda aperta dalle riflessioni di alcuni studenti dell’indirizzo economico sociale. Ad arricchire il programma, le esecuzioni musicali degli studenti e dei docenti dell’indirizzo musicale e le letture degli studenti dell’indirizzo di scienze umane.

Dopo oggi sono previsti in Archivio di Stato degli incontri di approfondimento sulle fonti documentarie del periodo e sul tema della ricerca documentaria.