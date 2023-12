I film delle feste. Quante proposte nelle sale pratesi

La stagione cinematografica entra nella fase più importante, il periodo natalizio. Quindici giorni in cui si registra la massima affluenza nelle sale, in compagnia dei titoli di punta. Eccone tre, in programmazione all’Eden. Di sicuro "Wonka"(ore 1618.1521) è la pellicola destinata a trionfare al box office. Dopo "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" del 1971 con Gene Wilder, dopo "La fabbrica di cioccolato" con Johnny Depp del 2005 per la regia di Tim Burton, è la terza versione dell’adattamento del romanzo di Roal Dahl con la star Timothée Chalamet insieme a Olivia Colman, Hugh Grant e tanti altri. Un super kolossal, una gioia per gli occhi. Ci sono poi il biopic sulla vita di Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz (ore 1618.3021) e la nuova commedia interpretata da Ficarra e Picone che sbancheranno al botteghino come sempre con "Santocielo"(ore 1618.1521). Nel cast anche Giovanni Storti che per l’occasione ha abbandonato momentaneamente i colleghi Aldo e Giacomo. Il Terminale prosegue con "Un colpo di fortuna" diretto dal quasi novantenne Woody Allen, pellicola che ha diviso pubblico e critica: clamorose stroncature o lodi sperticate. Forse la verità sta nel mezzo. Di sicuro "Un colpo di fortuna" appartiene alla fase "down" del genio Allen. Inevitabile essere "trasportati" da una forma di riverenza e soggezione nei confronti del regista newyorchese, visto i tanti capolavori che ci ha regalato in passato (oggi 19, 21.15, domani 15.30, 17.30, 19, 21.15). Domani alle 10.30 c’è anche "Strega Rossella e bastoncino" per la rassegna Cinefilante. Martedì 19 ore 21,15 torna il capolavoro di David Lynch, "The elephant man". Storia vera di John Merrick, soprannominato l’uomo elefante per la sua deformità, con un grande Anthony Hopkins.

Il Pecci punta ancora su "La chimera", quarta regia di Alice Rohrwacher con nel cast la sorella Alba e Isabella Rossellini (oggi 18.30, domani 16 e 21). In programmazione anche il film vincitore del Leone d’argento all’ultimo festival di Venezia, "Il male non esiste" (oggi 16.20 v.o. e 21.15; domani 18.30) del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, lo stesso di "Drive my car".

Federico Berti